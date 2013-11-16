Diyarbakır'daki buluşmayı dünya basını nasıl gördü?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Diyarbakır'daki gerçekleştirdiği buluşma, dış basında da yankı buldu.

Fransız haber ajansı AFP “Erdoğan Iraklı Kürt liderle barış görüşmelerini başlattı” başlığıyla duyurduğu haberde, “Türkiye Başbakanı, Kuzey Irak liderini ilk kez Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı topraklarda ağırladı. Bu ziyaretle, hız kesen barış sürecine ivme kazandırılması amaçlanıyor. Ankara Barzani'nin Türkiye'deki Kürtler arasındaki saygın imajını, onları müzakere masasına tekrar oturtmak için bir şans olarak görüyor” ifadelerine yer verdi.

Uluslararası haber ajansı Reuters ise buluşmayı “Erdoğan ve Iraklı Kürt lider ilişkileri cesaretlendirmek istiyor” başlığıyla duyurdu.

Reuters’in haberinde “Irak Kürdistanı'nın lideri 20 yıldan bu yana ilk kez Türkiye'nin güneydoğusunu ziyaret etti. Bu seyahatin, cansız barış sürecine destek olması ve Türkiye'nin sorunlu güney sınırlarındaki nüfuzunu artırması hedefleniyor.

Barzani'nin ziyareti yerel politikanın ötesinde de anlamlar taşıyor. Türkiye ve Irak Kürdistanı Suriye'deki Kürt milislerin giderek artan nüfuzu konusunda aynı endişeyi taşıyor” ifadeleri yer aldı.