T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'daki buluşmayı dünya basını nasıl gördü?

AFP: Türkiye Başbakanı, Kuzey Irak liderini ilk kez Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı topraklarda ağırladı.

16 Kasım 2013 18:53

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Diyarbakır'daki gerçekleştirdiği buluşma, dış basında da yankı buldu.

Fransız haber ajansı AFP “Erdoğan Iraklı Kürt liderle barış görüşmelerini başlattı” başlığıyla duyurduğu haberde, “Türkiye Başbakanı, Kuzey Irak liderini ilk kez Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı topraklarda ağırladı. Bu ziyaretle, hız kesen barış sürecine ivme kazandırılması amaçlanıyor. Ankara Barzani'nin Türkiye'deki Kürtler arasındaki saygın imajını, onları müzakere masasına tekrar oturtmak için bir şans olarak görüyor” ifadelerine yer verdi.

Uluslararası haber ajansı Reuters ise buluşmayı “Erdoğan ve Iraklı Kürt lider ilişkileri cesaretlendirmek istiyor” başlığıyla duyurdu.

Reuters’in haberinde “Irak Kürdistanı'nın lideri 20 yıldan bu yana ilk kez Türkiye'nin güneydoğusunu ziyaret etti. Bu seyahatin, cansız barış sürecine destek olması ve Türkiye'nin sorunlu güney sınırlarındaki nüfuzunu artırması hedefleniyor.

Barzani'nin ziyareti yerel politikanın ötesinde de anlamlar taşıyor. Türkiye ve Irak Kürdistanı Suriye'deki Kürt milislerin giderek artan nüfuzu konusunda aynı endişeyi taşıyor” ifadeleri yer aldı.

 

ETİKETLER

recep tayyip erdoğanmesud barzanidiyarbakırdış basındünya basınıafpreutershaber

İlgili Haberler

Başbakan Erdoğan'ı Bülent Arınç karşıladı

'Öğrenci evleri' tartışmalarında Başbakan'la arasında gerginlik oluşan Bülent Arınç, Diyarbakır'da Erdoğan'ı karşıladı

Erdoğan 'Kürdistan' açılımı yaptı, 'Dağdakiler inecek, cezaevleri boşalacak' dedi

Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da on binlere hitap etti; 'Kürt kardeşim Türk kardeşim, Zaza kardeşim, bu cumhuriyet senin cumhuriyetindir, artık bu ülkede asimilasyon olmayacak' dedi

Erdoğan'ın 'Cezaevleri boşalacak' sözü genel af tartışmasını başlattı

Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı tarihi konuşmada, 'dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz' dedi

Başbakan Erdoğan Diyarbakır’da en az dört çocuk istedi

Başbakan Erdoğan: Bugün ayrı bir bayram yaşadık. İkinci bayramı da bu bayramın içinde yaşıyoruz, o da 400 çiftimizin evliliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24