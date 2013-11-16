Erdoğan'ın 'Cezaevleri boşalacak' sözü genel af tartışmasını başlattı

Ergenekon davaları ve Kürt sorununa çözüm sürecinin birlikte söz konusu edildiği "genel af" beklenti ve tartışmaları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını, 76 milyonun bir olduğunu, beraber olduğu birlikte büyük Türkiye yeni Türkiye olduklarını göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın" açıklaması üzerine yeniden canlandı. AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, "şu an itibariyle gündemimizde genel af yok" dedi.

Aydın, "suça bulaşmamış olanların kendi evlerine, kendi köylerine dönmelerini arzuluyoruz. PKK üyelerinin silahlarını bırakıp, sınırdışına çıkmalarını bekliyoruz. Silahlarla bir yere varamayacağımızı söylüyoruz. Kardeşlik olsun istiyoruz" diyerek, "bugün yapılan açıklamaların hepsini çok makul görüyoruz. Gezi sürecinde muazzam çözüm odaklı mesajlar geliyor. Tarihi adımlar atılıyor. Seçimle hiç alakası yok. Barzani’nin ilk gelişi değil. İstanbul’da da Ankara’da da daha önce bulundu" ifadelerini kullandı.