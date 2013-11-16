Başbakan Erdoğan'ı Bülent Arınç karşıladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla Diyarbakır'a gitti. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda "öğrenci evleri" polemiği sebebiyle görüş ayrılığı yaşadığı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç karşıladı.

Başbakan Erdoğan Diyarbakır'a gitmek için geniş güvenlik önlemleri altında Esenboğa Havalimanı'na geldi. Erdoğan'ı burada Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.