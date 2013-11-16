T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Erdoğan Diyarbakır’da en az dört çocuk istedi

Başbakan Erdoğan: Bugün ayrı bir bayram yaşadık. İkinci bayramı da bu bayramın içinde yaşıyoruz, o da 400 çiftimizin evliliği

16 Kasım 2013 18:39

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ziyaretinde şahitlik yaptığı toplu nikah töreninde çiftlerden 4 çocuk isteyerek, “Bir olur garip olur, iki olur rakip olur. Üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah Kerim… Demek ki en az 4 çocuk” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Diyarbakır ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin,  Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ve sanatçı Şivan Perwer ile birlikte 364 çiftin toplu nikah töreninde nikah şahitliği yaptı.

Nikah kıyılmasının ardından kısa bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Resmi şahitler olduk, sizler de fahri şahitler oldunuz. 400 çiftin nikahını gerçekleştirmiş olduk. Evlilik uzun bir yolculuk. Bugün ayrı bir bayram yaşadık. İkinci bayramı da bu bayramın içinde yaşıyoruz, o da 400 çiftimizin evliliği.

Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Bu çiftler de gidecek gündüz gece. Hep birlikte. Ben sizden bir şey rica ediyorum. Biliyorsunuz değil mi. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur. Üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah Kerim… Demek ki en az 4 çocuk…

Bereket dedik ya bugün bereket var. Cüzdanları ben şöyle, her zaman için hanımlara takdim ediyorum. Aradığınızda bulursunuz. İkinci çiftimize de Mesut Bey takdim etsin.”

 

Diyarbakır çok büyümüş

 

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının ardından Şivan Perwer ile sahneye gelen şarkıcı İbrahim Tatlıses “Niye geç geldin diye sorarsanız ben 10 sene önce buraya gelmiştim biliyorsunuz, 10 sene önce, fakat ben bu kadar Diyarbakır büyüsün demedi. Çok büyümüş abi. Trafikten geçemedim, başım döndü. Newroz’a gelmiştim biliyorsunuz” diye konuştu.

 

ETİKETLER

recep tayyip erdoğandört çocukdiyarbakırnikah törenişivan perweribrahim tatlısesmesud barzani

İlgili Haberler

Erdoğan 'Kürdistan' açılımı yaptı, 'Dağdakiler inecek, cezaevleri boşalacak' dedi

Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da on binlere hitap etti; 'Kürt kardeşim Türk kardeşim, Zaza kardeşim, bu cumhuriyet senin cumhuriyetindir, artık bu ülkede asimilasyon olmayacak' dedi

İşte Emine Erdoğan'ı ağlatan Şivan Perwer ve İbrahim Tatlıses düeti

37 yıldır Türkiye'ye gelmeyen Şivan Perwer ve İbrahim Tatlıses Diyarbakır'daki mitingde birlikte Megri'yi söyledi...

Erdoğan'ın 'Cezaevleri boşalacak' sözü genel af tartışmasını başlattı

Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı tarihi konuşmada, 'dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24