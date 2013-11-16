Başbakan Erdoğan Diyarbakır’da en az dört çocuk istedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ziyaretinde şahitlik yaptığı toplu nikah töreninde çiftlerden 4 çocuk isteyerek, “Bir olur garip olur, iki olur rakip olur. Üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah Kerim… Demek ki en az 4 çocuk” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Diyarbakır ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ve sanatçı Şivan Perwer ile birlikte 364 çiftin toplu nikah töreninde nikah şahitliği yaptı.

Nikah kıyılmasının ardından kısa bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Resmi şahitler olduk, sizler de fahri şahitler oldunuz. 400 çiftin nikahını gerçekleştirmiş olduk. Evlilik uzun bir yolculuk. Bugün ayrı bir bayram yaşadık. İkinci bayramı da bu bayramın içinde yaşıyoruz, o da 400 çiftimizin evliliği.

Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Bu çiftler de gidecek gündüz gece. Hep birlikte. Ben sizden bir şey rica ediyorum. Biliyorsunuz değil mi. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur. Üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah Kerim… Demek ki en az 4 çocuk…

Bereket dedik ya bugün bereket var. Cüzdanları ben şöyle, her zaman için hanımlara takdim ediyorum. Aradığınızda bulursunuz. İkinci çiftimize de Mesut Bey takdim etsin.”

Diyarbakır çok büyümüş

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının ardından Şivan Perwer ile sahneye gelen şarkıcı İbrahim Tatlıses “Niye geç geldin diye sorarsanız ben 10 sene önce buraya gelmiştim biliyorsunuz, 10 sene önce, fakat ben bu kadar Diyarbakır büyüsün demedi. Çok büyümüş abi. Trafikten geçemedim, başım döndü. Newroz’a gelmiştim biliyorsunuz” diye konuştu.