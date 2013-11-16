İşte Emine Erdoğan'ı ağlatan Şivan Perwer ve İbrahim Tatlıses düeti

Başbakan Tayyip Erdoğan ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Diyarbakır 'da buluştu. Mitingde Şivan Perwer ile İbrahim Tatlıses, konuşmaları ardından Megri (Ağlama) şarkısında düet yaptı.
İşte Perwer ve Tatlıses'in konuşmalarından ve düetinden görüntüler:
Düet esnasında Başbakan'ın eşi Emine Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan'ı ağlatan şarkının sözleri şöyle:
Megri (Ağlama)
Serê çiyan bi dûman e berxê min
birîn kûrin bê derman e bavê min
gelo çima em hawa ne megrî,megrî
de menale megrî,megrî
ev çı hal e megrî,megrî
şîn zewal e megrî,megrî
vê tariyê biçirîrin berxê min
van dîrokan bidirinin bavê min
rastiya gelê xwe em bibînin
megrî,megrî,megrî
de menale megrî,megrî
ev çı hal e megrî,megrî
şîn zewal e megrî,megrî
Dağların başı dumanlıdır kuzum
yara derindir dermansızdır benim babam
biz niye böyleyiz ağlama ağlama
artık inleme ağlama ağlama
bu ne haldir ağlama ağlama
matem zavallılıktır ağlama ağlama
bu karanlılığı yırtın kuzum
bu tarihlari yırtın benim babam
halkımızın doğruluğunu görelim
ağlama ağlama ağlama
artık sızlama ağlama ağlama
bu ne haldir ağlama ağlama
matem zavallılıktır ağlama ağlama