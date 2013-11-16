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İşte Emine Erdoğan'ı ağlatan Şivan Perwer ve İbrahim Tatlıses düeti

37 yıldır Türkiye'ye gelmeyen Şivan Perwer ve İbrahim Tatlıses Diyarbakır'daki mitingde birlikte Megri'yi söyledi...

16 Kasım 2013 17:16

Başbakan Tayyip Erdoğan ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Diyarbakır 'da buluştu. Mitingde Şivan Perwer ile İbrahim Tatlıses, konuşmaları ardından Megri (Ağlama) şarkısında düet yaptı. 
İşte Perwer ve Tatlıses'in konuşmalarından ve düetinden görüntüler: 
 
Düet esnasında Başbakan'ın eşi Emine Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan'ı ağlatan şarkının sözleri şöyle:
 

Megri (Ağlama) 

 
Serê çiyan bi dûman e berxê min 
birîn kûrin bê derman e bavê min 
gelo çima em hawa ne megrî,megrî 
de menale megrî,megrî 
ev çı hal e megrî,megrî 
şîn zewal e megrî,megrî 
 
vê tariyê biçirîrin berxê min 
van dîrokan bidirinin bavê min 
rastiya gelê xwe em bibînin 
megrî,megrî,megrî 
de menale megrî,megrî 
ev çı hal e megrî,megrî 
şîn zewal e megrî,megrî 
 
Dağların başı dumanlıdır kuzum 
yara derindir dermansızdır benim babam 
biz niye böyleyiz ağlama ağlama 
artık inleme ağlama ağlama 
bu ne haldir ağlama ağlama 
matem zavallılıktır ağlama ağlama 
 
bu karanlılığı yırtın kuzum 
bu tarihlari yırtın benim babam 
halkımızın doğruluğunu görelim 
ağlama ağlama ağlama 
artık sızlama ağlama ağlama 
bu ne haldir ağlama ağlama 
matem zavallılıktır ağlama ağlama

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