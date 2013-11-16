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Perwer ve Tatlıses: Biz barış için geldik

İbrahim Tatlıses ve Şivan Perwer Diyarbakır'daki toplu temel atma töreninde yaptıkları konuşmalarda barış çağrısı yaptılar

16 Kasım 2013 16:38

Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesud Barzani ile birlikte Diyarbakır'a gelen Şivan Perwer, İbrahim Tatlıses'le birlikte çıktığı sahneden mesajlar verdi. Perwer, "güzel Diyarbakırımız bu çok güzel bir gündür. Dostluk kardeşilik barış tarihi bir gün. Benim için de tarihi bir gün. Ben buradan ayrıldığımda delikanlıydım. Şimdi yaşlı bir adam olarak döndüm. Biz hep yasaklarla karşılaştık yasak olduğu için ülkemizden ayrıldık. Kİmi kaçtı kimi işkenceler gördü" ifadelerini kullandı.

Perwer ve Tatlıses bir arada halkı selamladı. Perwer konuşmasında, Başbakan Erdoğan ve Mesud Barzani sayesinde barış içinde bir araya geldiklerini belirterek artık farklılıkların yasak hale gelmemesini istedi.

İbrahim Tatlıses de Perwer gibi Kürtçe başladığı mesajını onun gibi Türkçe-Kürtçe karışık devam ettirerek Alevi, Sünni, Çerkes, Türk, Kürt farkı olmaması gerektiğini belirterek, "Şiwan kardeşimle buraya ne şana geldik ne şöhrete geldik. Biz barışa geldik" dedi. Perwer ise ülkenin demokrasiye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, Başbakan Erdoğan'ın üç yıl önce Almanya 'da, "Bu ülkede artık asimilasyon olmayacağını söyledi. Artık demokrasi zamanıdır dedi." İkili daha sonra, 'Megri' (Anne ağlama) şarkısını söylediler...

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