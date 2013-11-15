'Diyarbakır ziyareti'nin teklifi Barzani'den geldi'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Utku Çakırözer, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Diyarbakır ziyaretinin perde arkasını yazdı. Çakırözer, ziyaret davetinin hükümet tarafından gelmediğini, aksine Barzani'nin hükümete iki ay öne teklif götürdüğünü belirtti. Çakırözer'e göre, Barzani Ankara’ya mesaj göndererek Diyarbakır’da kendisi için önemli bir toplu düğün daveti aldığını ve katılmak istediğini bildirmiş.

Utku Çakırözer'in Cumhuriyet gazetesinde, "Diyarbakır Buluşmasının Perde Arkası" başlığı ile 15 Kasım 2013 tarihinde yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

‘Siz de Diyarbakır’a gelin’

Ancak Barzani sadece bu mesajı iletmekle kalmıyor. Diyarbakır’a gelme isteğinin yanı sıra “Sizden birileri de gelse iyi olur. Birlikte olmamızda yarar var” mesajını da iletiyor. Mesajın muhatabı belli: Başbakan Erdoğan. Kürt lider Barzani, Diyarbakır’da Erdoğan ile birlikte görüntü vermek istiyor.

Barzani’nin mesajları ulaştığında Başbakan Erdoğan’ın Diyarbakır programı gündemde bile değil. Hükümetin Erbil’e verdiği ilk yanıt, “Değerlendirelim size bildirelim” şeklinde oluyor. Barzani’nin Diyarbakır’a gitme isteği Ankara’da masaya yatırılıyor. Barzani’nin amacı belli: “Irak’ta yaklaşan seçimler öncesinde Diyarbakır’a giden ilk Iraklı Kürt lider olarak etkinliğini göstermek.”

‘Evet’ için 3 neden

Bu talebe verilecek ‘evet’ ya da ‘hayır’ yanıtının olası siyasi sonuçları Ankara’da hesaplanıyor. Sonunda ‘evet’ ağır basıyor. Öncelikle, Kuzey Irak ile Türkiye arasında son derece önemli enerji anlaşmaları hayata geçirilmek üzere. ikinci olarak Barzani Irak’ta yapılması planlanan Kürt Ulusal Konferansı’nı sürekli erteliyor. Ve son olarak, Suriye’de Beşşar Esad ile kol kola olduğu bilinen PYD’ye de sınırını kapatmış durumda.

Ankara’da Başbakan Erdoğan’ın o tarihte Diyarbakır’da olmasının uygun olup olmadığı da masaya yatırılıyor. Erdoğan, sonunda kararını vererek Erbil’e “Tamam” yanıtını gönderiyor. Bu süreçte Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Başbakanı Neçirvan Barzani de Türkiye’ye geliyor. Diyarbakır buluşmasının ayrıntıları ele alınıyor. Büyük olasılıkla Kürt sanatçı Şivan Perwer’in 37 yıl aradan sonra Türkiye’ye dönüşü de bu süreçte kotarılıyor.

Geziye iki gün kala Türk kamuoyunda tartışılanlara bakılırsa, Başbakan Erdoğan, kendi Diyarbakır ziyaretini Barzani’nin önceden planlanan ziyaretiyle aynı tarihe getirerek bazı siyasi sonuçlar elde etmek istiyor.