Leyla Zana: Diyarbakır buluşmasına seçim yatırımı diye bakmamak lazım

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Başbakan Tayyip Erdoğan ile Diyarbakır ziyareti hakkında yapılan "AKP seçim yatırımı yapıyor" imalarına "Seçim yatırımı gözüyle bakmamak lazım" diyerek yanıt verdi.

Erdoğan ve Barzani, Diyarbakır'da 364 çiftin evlenmesi vesilesiyle bir araya gelirken çok sayıda AKP'li bakanın yanı sıra şahitler arasında Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana da vardı. Zana, şahitliği esnasında "Onurlu bir barışa da şahidim" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te Leyla Zana'nın tavrını değerlendiren muhabir Ferit Aslan, Zana'yı aradığını ve bazı BDP'lilerden farklı olarak Zana'nın kendisine Barzani'nin ziyaretine dair "Seçim yatırımı gözüyle bakmamak lazım" dediğini aktardı.

Barzani’nin Diyarbakır’a gelişini değerlendiren DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, Barzani’nin Erdoğan’ın gezisine katılacak olmasının tartışma yaratacağını belirterek, “Kürt halkının beklentilerini doğru okuması lazım. Birileri önümüzdeki seçim için davet etmiş olabilir. Vereceği mesaj çok önemlidir” demişti.

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da ziyarete dair "Sayın Barzani eminim ki, Türkiye’nin iç siyasi gündemine de, Kürtlerin Türkiye’de yürüttüğü siyasi mücadeleye de dikkat eden, bunu esas alan bir politika izleyecektir. Ucuz politikalara alet olmayacak kadar da deneyime sahiptir diye düşünüyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Özgür Gündem'den Barzani'ye: Amed yanlışı affetmez

Özgür Gündem'de de Barzani'nin ziyareti "Amed yanlışı affetmez!" başlığıyla (16 Kasım 2013) duyuruldu. Haberde, Diyarbakır'da bulunan 26 sivil toplum örgütünün, Erdoğan’ın ziyareti öncesi yaptığı açıklamalara yer verildi. STK’lar adına açıklama yapan Eğitim Sen Amed Şube Başkanı Kasım Birtek'in, "Erdoğan’ın 'seçim çalışması' amacıyla Amed’e geleceği, STÖ’ler olarak Barzani’nin Amed’e gelmesinden dolayı memnuniyet duymalarının yanında zamanlamasını 'manidar' bulduklarını, Öcalan’ın Kürt sorununun çözümü için başlattığı süreç konusunda üzerine düşen görevi yapmayan hükümetin politikalarına destek anlamına gelebilecek davranışlardan sakınılması gerektiği" sözlerine yer verildi.