Ahmet Türk'ten Barzani'ye sitem

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın IKBY Başkanı Mesut Barzani ile cumartesi günü yapacağı görüşmeyi değerlendiren Ahmet Türk, "Sayın Barzani'nin herşeyden önce kardeş olan partiyi ziyaret etmesi gerekir. Bizim beklentimiz buydu" dedi.

Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Qamışlo Bulvarı'nın açılışı amacıyla düzenlenen törende gazetecilerin IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Diyarbakır'a gelişiyle ilgili soruları üzerine, Barzani'nin IKBY'nin başkanı ve Kürtlerin değer verdiği bir şahsiyet olduğunu söyledi.

'Newroz davetimize katılmamıştı'

Bütün Kürtlerin gözünün Barzani'de olduğunu ve daha önce de kendisini Newroz'a davet ettiklerini hatırlatan Türk, "Sayın Barzani Diyarbakır gibi önemli bir kente geldiğinde aslında herşeyden önce Diyarbakır halkını, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ve kardeş olan partiyi etmesi ziyaret etmesi gerekir. Bizim beklentimiz buydu. Ama tabii imkânlar olmadı. Sayın Barzani Newroz'a gelmedi. Bugüne kadar Kürtler için çok önemli olan bir Diyarbakır şehrini, Belediye Başkanı'nı ziyaret etme fırsatı olmadı. Tahmin ediyorum ki, bu biraz büyük tartışmalara neden olur. Başbakanın daveti üzerine gelmiş olması Kürtler arasında bir tartışmaya neden olur. Bizim amacımız Barzani'yi tartışmak değil, tartışılmasını da istemiyoruz" diye konuştu.

Barzani'nin ziyaretinden sonra verecekleri mesajların çok önemli olduğunu, önümüzdeki Mart ayında Kürtlerin Newroz'u büyük bir coşkuyla kutlayacağını kaydeden Türk, Kürt halkının Barzani'yi Newroz'da görmek istediğini ifade etti.

'Davet seçim yatırımı'

"Tabii yapacakları açıklamalar bizi daha net bir sonuca götürür ve geniş bir açıklama yapma şansını ortaya koyar. Elbette ki Kürt halkının beklentilerini doğru okuması lazım. Gelişinde Kürt halkına vereceği mesaj çok önemlidir. Tabii ki birileri önümüzdeki seçimler için bu şekilde davranmış, Diyarbakır'a davet etmiş olabilir. Bu ihtimali de halk tartışıyor, düşünüyor. Ama umut ediyorum ki Sayın Barzani bunun farkına varır ve böyle birşeyin içine girmez."

"Sizinle görüşme olacak mı?" sorusu üzerine Türk, partilerini ya da belediyeyi ziyaret edeceklerine dair bir bilginin şu ana kadar kendilerine ulaşmadığını aktararak, "Umut ediyoruz ki ziyaretlerin çözüm sürecine katkı sunması, barışçıl bir sürecin burada bir aktör olarak rolünü oynamasıdır. Halkımızın kafasında farklı farklı düşünceler var. Ama biz umut ediyoruz ve inanmak istiyoruz ki çözüm sürecine katkı sunacak bir geliş olur" dedi.

"Barzani'nin buraya gelmesi sizin için sürpriz oldu mu?" sorusuna da, dün akşam Erbil'den geldiğini, orada böyle bir tartışmanın bulunmadığını, kentten çıktıktan sonra Diyarbakır'a geleceğini duyduğunu belirterek yanıt veren Türk, "Erbil'de böyle birşey işitmeyip, gelip Türkiye 'de işitmek, ister istemez, 'acaba ne oldu' diye bir soru aklımıza getiriyor" ifadesini kullandı.