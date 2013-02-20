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Politika

Pervin Buldan: İmralı ile ilgili henüz gönderilmiş bir cevap yok

İmralı’ya gidecek olan heyetin Başbakan tarafından, İmralı'ya gitmesi beklenen Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş isminin veto edildiği iddiasına yalanlama geldi

20 Şubat 2013 12:23

Başbakan tarafından, İmralı'ya gitmesi beklenen Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş isminin veto edildiği iddiasına yalanlama geldi.

İmralı’ya gidecek olan heyetle ilgili kriz Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) hazırladığı yeni listeyle de çözülmediği iddia edildi. Taraf Gazetesi'nde yer alan 'Demirtaş ve Türk'e veto' haberini, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan yalanladı. 'Biz başvuruyu yaptık, henüz gelmiş bir cevap yok' dedi.

Hükümete gayrı resmi olarak Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan’ın adını veren BDP’nin listesi kabul görmediği öne sürüldü. Ankara’daki kulislere göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk’ün Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitmesine onay vermedi. Bu durum BDP’ye de sözlü olarak iletildi.

BDP ise, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ile gönderdiği “İsim önemli değil, eşbaşkanlar da olur, onlar olmazsa da BDP’li bir heyet gelsin” mesajını da gözönüne alarak yeni durum değerlendirmesine gidecek. BDP’nin Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gidecek olan heyet için yeni isimleri bugün belirlemesi bekleniyor.

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