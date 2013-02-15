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Politika

İmralı için başvuru Pazartesi

Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruyu henüz yapmadıklarını söyledi

15 Şubat 2013 14:07

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, İmralı’ya gidecek 2. heyet için Pazartesi gününe kadar resmi başvuru yapacaklarını söyledi.
 
BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, İmralı’ya gidecek 2. heyetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruyu henüz yapmadıklarını söyledi.

Demirtaş, “En geç Pazartesi günü resmi başvuru yapacağız” dedi.

Demirtaş, kendisinin yanı sıra Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’ın ismini vereceklerini belirtti.

İmralı'ya ilk olarak Ahmet Türk ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata gitmişti.

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