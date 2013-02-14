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Politika

BDP, İmralı'ya gidecek ikinci heyeti belirledi

BDP, İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüşecek ikinci heyet için 3 ismi Adalet Bakanlığı'na sundu

14 Şubat 2013 15:49

BDP, İmralı'ya ikinci ziyareti gerçekleştirecek heyet için 3 ismi Adalet Bakanlığı'na sundu. Buna göre, DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan bakanlığın onay vermesi halinde Ada'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşecek.

BDP ikinci heyette, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın yer almasını istedi.

Adalet Bakanlığı'nın onay vermesi halinde, bu üç isim kısa süre içerisinde İmralı'ya gidebilecek.

Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, İmralı'ya yapılan ilk ziyarette de yer almıştı.

3 Ocak 2013'te İmralı görüşmelerinde yeni bir sayfa açılmış, MİT ve avukatlarının yanı sıra Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Öte yandan Başbakan Erdoğan dün, İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek ikinci heyetin bu hafta ya da gelecek hafta Ada'ya gidebileceğini açıklamıştı.

Başbakan Erdoğan, önceki açıklamalarında, ''Teröristle kucaklaşanı göndermeyiz. İlle de eşbaşkanlar olacak diye bir mecburiyet yok” demişti.

Erdoğan, Ahmet Türk'e ''Barışı isteyen Başbakan, Kürt kardeşlerimizi bombalıyor" sözleri dolayısıyla da tepki göstermişti.

Şimdi ise gözler, Adalet Bakanlığı'nın bu üç isme onay verip vermeyeceğinde.

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