Demirtaş: İmralı'ya gidecek 2. heyet için henüz başvuru yapmadık

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'ya gidecek heyet başvurusu ile ilgili olarak, ''Henüz yapılmadı, arkadaşlarımız bizim talimatımızla başvuru yapacaklar'' dedi.



KCK dava duruşmasını izlemek için Diyarbakır Adliyesi'ne gelen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir gazetecinin, "Başbakan Erdoğan Mardin'den Ankara'ya dönüşünde İmralı'ya gidecek heyet konusunda karar vereceklerini açıklamıştı. Bu konuda size bir bilgi geldi mi? İsimlerle ilgili bir sıkıntı olması durumunda parti olarak nasıl bir tavır sergileyeceksiniz?" sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Adalet Bakanlığı İmralı Adası'na veya herhangi bir cezaevine bir milletvekilinin gidişi konusunda izin verir, karar vermez. Kararı partimiz vermiştir. Kararı biz veririz, o kararı da vermiş durumdayız. Kendileri izin verir mi, vermez mi onların takdiridir. Bizsiz de yürütebiliyorlarsa biz engel olmayacağımızı zaten başından beri belirttik. Ama bu saatten sonra bize isim tartışması dayatan, isim tartışmasıyla karşımıza gelen bir siyasi anlayışıyla çalışma yürütemeyiz. Bunu da bilmekte fayda var. Özellikle İmralı boyutuyla kendileri artık o saatten sonra kendi çalışmalarını kendileri yürütürler. Biz de dışarıdan destek oluruz. Engel olmayız."

'Hangi arkadaşlarımızın başvuru yapacağı belli'



Genel Başkan Demirtaş, başka bir gazetecinin, “Başbakan Erdoğan Mardin'den Ankara'ya dönüşünde İmralı'ya gidecek heyet konusunda karar vereceklerini açıklamıştı. Bu konuda size bir bilgi geldi mi? İsimlerle ilgili bir sıkıntı olması durumunda parti olarak nasıl bir tavır sergileyeceksiniz?” sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Adalet Bakanlığı İmralı Adası'na veya herhangi bir cezaevine bir milletvekilinin gidişi konusunda izin verir, karar vermez. Kararı partimiz vermiştir. Kararı biz veririz, o kararı da vermiş durumdayız. Kendileri izin verir mi, vermez mi onların takdiridir. Bizsiz de yürütebiliyorlarsa biz engel olmayacağımızı zaten başından beri belirttik. Ama bu saatten sonra bize isim tartışması dayatan, isim tartışmasıyla karşımıza gelen bir siyasi anlayışıyla çalışma yürütemeyiz. Bunu da bilmekte fayda var. Özellikle İmralı boyutuyla kendileri artık o saatten sonra kendi çalışmalarını kendileri yürütürler. Biz de dışarıdan destek oluruz. Engel olmayız."



'Görüşmelerinin normal bir hale dönmesi lazım'



Gidecek heyetle ilgili başvuru yapılıp yapmadığına ve ziyaretin bu hafta içerisinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin sorularına ise Demirtaş, şu karşılığı verdi:

"Henüz yapılmadı, arkadaşlarımız bizim talimatımızla başvuru yapacaklar. Arkadaşlarımız bizden haber bekliyorlar. Görüşme olması gerekir, yani gecikmiş bir ziyaret. Biliyorsunuz aslında bir ay önce İmralı Adası'na ikinci gidişin olması gerekirdi. Ama hükümetin yaklaşımları nedeniyle 1,5 aydır İmralı'ya gidilemiyor. Biz sabırlı davranıyoruz. Süreç işlesin diye metanetli davranıyoruz, ciddi olduğumuz için sürece samimiyetle yaklaştığımız için halkımızın barış özlemlerine cevap olabilmek için bu şekilde davranıyoruz. Yoksa İmralı görüşmelerinin bu şekilde kriz olmaması gerekir. Bundan sonrada süreç işleyecekse İmralı görüşmeleri sayın Öcalan'ın avukatı, ailesi ve siyasetçilerle görüşmelerinin normal bir hale dönmesi lazım. Ben milletvekili olarak Diyarbakır Cezaevi'ne istediğim zaman gidip ziyaret yapabiliyorum. Bunun önünde hiç bir engel yok. İmralı Cezaevi'nde hukuki açıdan aynı statüye tabiyse artık bunun böyle başbakanın, bakanın özel izinlerine, özel krizlere falan tabi olmaması lazım. Bundan sonra sürecin normalleşerek devam etmesi gerekir diye düşünüyorum."