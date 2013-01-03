Öcalan'ın avukatları görüş için başvuru yaptı

Abdullah Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca, Cengiz Yürekli ve Ayşe Acinikli müvekkilleri ile görüşebilmek için Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulundu. İmralı Cezaevi İdaresi tarafından olumlu yanıt verilmesi durumunda avukatların, yarın (4 Ocak 2013) müvekkilleri Öcalan ile görüşme yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan başvuru, avukatları İmralı Adası'na götürecek Tuzla gemisinin "bozuk olduğu" gerekçesiyle reddedilmişti.

Öcalan'ın avukatlarının 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana (526 gündür) müvekkilleri ile görüşmek için yaptığı 146 başvuru, "gemi bozuk", "hava muhalefeti", "gemi onarımda" ve "gemi onarımdan döndü, ancak geminin Liman Başkanlığı'ndan alınması gereken evrakları eksik olduğu için faaliyet yapamıyor" veya "resmi tatil" gibi gerekçelerle izin verilmiyor.