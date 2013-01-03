T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öcalan'ın avukatları görüş için başvuru yaptı

Abdullah Öcalan'ın avukatları Sarıca, Yürekli ve Acinikli 147'inci kez müvekilleriyle görüşmek için başvuru yaptı

03 Ocak 2013 16:54

Abdullah Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca, Cengiz Yürekli ve Ayşe Acinikli müvekkilleri ile görüşebilmek için Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulundu. İmralı Cezaevi İdaresi tarafından olumlu yanıt verilmesi durumunda avukatların, yarın (4 Ocak 2013) müvekkilleri Öcalan ile görüşme yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan başvuru, avukatları İmralı Adası'na götürecek Tuzla gemisinin "bozuk olduğu" gerekçesiyle reddedilmişti.

Öcalan'ın avukatlarının 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana (526 gündür) müvekkilleri ile görüşmek için yaptığı 146 başvuru, "gemi bozuk", "hava muhalefeti", "gemi onarımda" ve "gemi onarımdan döndü, ancak geminin Liman Başkanlığı'ndan alınması gereken evrakları eksik olduğu için faaliyet yapamıyor" veya "resmi tatil" gibi gerekçelerle izin verilmiyor.

ETİKETLER

abdullah öcalanayşe aciniklicengiz yürekli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24