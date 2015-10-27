Penguen sürüsü: Polisin cop ve gaz maskeleriyle Koza İpek grubuna girişini canlı veren haber kanalı olmadı!



Bugün TV, Kanaltürk televizyonları ile Bugün ve Millet gazetelerini de bünyesinde barındıran Koza İpek Holding'in Ankara'daki merkezine polisin gaz maskeleri ve coplarla girişini canlı olarak veren haber kanalı olmadı.

Pazartesi akşamı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Fethullahçı terör örgütüne mali yardım" iddiası eşliğinde yönetimi kayyuma devredilmesine hükmedilen Koza İpek Holding binasının önünde arbede yaşandı.

İpek medya grubu ve diğer şirketlerin yönetimine el koyacak kayyum heyetinin girişi için 12 sıralarında holding binasına gelen polis ekibine "Hırsızlar dışarı / Kayyum dışarı / Özgür medya susturulamaz" sloganlarıyla tepki gösterildi. Koza İpek avukatları, polisin tebligata yetkili olmadığını belirterek belge istemeleri üzerine çıkan tartışmanın ardından, emniyet ekipleri holding binası önünden ayrıldı.

Yaklaşık bir saat sonra bu kez coplu ve gaz maskeli Çevik Kuvvet ekipleriyle Koza İpek Holding'in önüne gelen emniyet ekipleri, binaya girmek istediler. Koza İpek avukatları, gelen polis yetkililerinden kimliklerini göstermelerini istedi. Holding binasının giriş kapısı önündeki tartışma sırasında ekibin başındaki yetkili "Ben Organize Şube Müdür Yardımcısı'yım" deyince avukatlar tekrar kimlik istedi. "Gidip teyit edin" cevabı alan avukatlar, "Biz neden teyit ediyoruz, buradaki, herkes sahte polis olabilir. Yargının sizi yetkilendirdiğine dair belge gösterin" dediler. Avukatların "Kayyum heyeti burada mı" sorusuna da, polis "Evet, buradalar" cevabını verdi.

Avukatların kimlik ve yetki belgesi ısrarı sürerken "Kamu görevinin yapılmasını, yargı kararının yerine getirilmesini engelliyorsunuz" diyen emniyet amiri, Çevik Kuvvet ekiplerine binaya girmeleri için talimat verdi.

Talimat üzerine gaz maskeli Çevik Kuvvet ekibi holding binasının kapalı olan cam kapısını zorla açarak içeri girdi. Bazı polisler, kapıda direnenlerin üzerine coplarını kaldırarak yürüdü.

Türkiye tarihinde bir ilk olan bu görüntüler haber kanalları TGRT Haber, NTV, CNN Türk, Habertürk, A Haber, 360 ve 24 TV canlı olarak verilmedi. Kanalların bu olay sırasındaki verdiği haberler Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kadınlarla buluşması ve diğer güvenlik operasyonları oldu.

CNN Türk'ün Gezi Parkı eylemlerinin yaşandığı saatlerde "penguen belgeseli" yayınlaması, kayıtsız haberciliğin simgesi haline gelmişti.



