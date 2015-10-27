Koza-İpek'e atanan kayyumlardan biri Çakal Carlos ve İBDA-C lideri Mirzabeyoğlu'nun avukatı çıktı

Koza İpek Grubu’na atanan kayyumlardan biri İBDA-C lideri Salih Mirzabeyoğlu’nun yanı sıra Çakal Carlos olarak bilinen İlıch Ramirez Sanchez'in de avukatı olan Hasan Ölçer, gruba bağlı 3 şirkete kayyum olarak atandı. Hürriyet'e konuşan Av. Ölçer, hassas bir görev üstlendiklerini ifade ederek "Bizler emanetçiyiz" dedi.

Ölçer, “Karardan dün akşam haberim oldu” diyerek Ankara Adliyesi’ne gitmek üzere yolda olduğunu söyledi. Av. Ölçer, kayyum ataması yapılan şirket sayısının 22 olduğunu, ortalama her bir şirkette 2-3 kişinin görevlendirildiğini söyledi. Ölçer’in atandığı şirketler ise ATP Koxa Gıda Tarım ve Hayvancılık AŞ, ATP İnşaat ve Ticaret AŞ ile Koza İpek Basın ve Basın Sanayi Ticaret AŞ…

"İsimleri savcılık önermiş"

Ölçer, kendisinin de atanan isimler arasında yer aldığını dün akşam öğrendiğini belirterek “Öneri savcılık tarafından gitmiş. Mahkeme de kabul etmiş” dedi.

"Yetki ve sorumluluk kayyumda"

Ölçer, kayyum olarak atandıkları şirketlerdeki üst yöneticilerin, görevlerine devam edip etmeyecekleri yönündeki soruya “O konuda henüz bir şey yok. Tüm yetki ve sorumluluk kayyumda… Benim atandığım şirketlerde medya şirketleri yok” dedi.

"Bizler emanetçiyiz"

Av. Ölçer, kayyum olarak sorumluluklarının büyük olduğunu, önemli bir yükün altına girdiklerini ifade ederek, her şeyin şeffaf olacağını söyleyerek şunu ekledi: “Bizler emanetçiyiz”.

"Ücreti mahkeme belirler"

Av. Ölçer, atanan kayyumlara 10’ar bin lira ödeneceği yönündeki iddialara ilişkin ise, “Bunu bilmiyorum. Mahkeme bunu belirliyor” diyerek henüz netleşen bir rakamın olmadığını söyledi.