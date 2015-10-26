Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Koza-İpek grubunun yönetimine kayyum atanmasına karar verdi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ile Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına karar verildi. Kararın ardından, AKP iktidarına muhalifliğiyle bilinen Bugün ve Millet gazeteleri ile Kanaltürk ve Bugün televizyon kanalları da atanan kayyum tarafından yönetilecek. Grubun 22 şirketine yaklaşık 100 kişi atandı. Bu kişilere grubun kasasından aylık 10 bin lira maaş bağlanacak. İpek Medya Grubu'nun başına Sabah gazetesinde reklam müdürlüğü de yapmış olan Ümit Önal getirildi. Önal, daha önce de TMSF yönetimindeki Show TV'ye atanmıştı

Karar uyarınca 22 şirketin yönetim kurumları lağv edilerek yerlerine 26 ayrı kayyım atandı. Hakimlik kararında, "devleti ele geçirmeye ve hükümeti yıkmaya teşebbüs eden FETÖ örgütüne yardım" iddiası söz konusuyken, bu şirketlere yalnızca denetim yönünden kayyum atanmasının yetersiz kalacağı belirtildi. ”Şirketlerin yönetim organının tüm yetkilerinin kayyumlara devredildiği” ifade edildi. Şirketlerin bundan sonraki faaliyetleri kayyumlarca yürütülecek. Kayyumlar şirket bütçesinden aylık 10 Bin TL ücret alacak.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Koza İpek Holding AŞ ve maden-enerji şirketlerine kayyum olarak şu isimler atandı:

Özen Pala (Demiröz Mali Müşavirlik’te mali müşavir), Arif Yalçın, Mustafa Akçil, Hayrullah Dağıstan, Mustafa Şimşek, Hamza Yanık, Ali Yazlı (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi/ AKP’den Ümraniye Belediye Meclis Üyesi ve Encümeni), Cahit Demiral, Yasin Kalem.

Koza-İpek Holding'in bünyesinde bulunan ve aralarında Bugün televizyonu ve gazetesinin de bulunduğu basın şirketlerinin başına ise Ali Rıza Esmen, Çetin Altay, Hüdai Bal, (Daha önce Turkuvaz Medya Grubu’nda çalıştı, daha sonrasında TMSF tarafından SHow TV yönetimine atandı), Fatih İcin, Bilal Koyuncu, Ümit Önal (Turkuaz Medya Grubu’nda reklam grup başkanlığı yaptı, Digiturk Yönetim Kurulu Üyesi) getirildi.

Diğer şirketler şirketleri yönetmesi için kayyum olarak atanan isimler ise şöyle: Ali Yazlı, Hayrettin Bıyıklıoğlu, Kemal Yıldır, Yusuf Atmaca, Şahin Dağlı, Özen Pala, Kemal Yıldır, Hasan Ölçer, Mehmet Tunçel, Mehmet Üzer, Nevzat Demiröz (AKP Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz’ün kardeşi, mali müşavir) Hikmet Keleş, Yasin Kalem, Hamza Yanık, Arif Yalçın.

Kuvvetli şüphe gerekçe gösterildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenen ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Yunus Sürer tarafından verilen kayyum atama kararında başsavcılık tarafından alınan bilirkişi raporuna yer verildi. Kayyum atama kararı verilmesine söz konusu şirketin bilinçli olarak tesis edilen kurumlardan oluşturulduğu, bu kurumların birbirleri ile ilişkili oldukları, kurum ortaklık yapılarında yer alan kişilerin neredeyse tüm şirketlere hakim derece aynı kişilerden oluştuğu, kurumların aynı adreste oldukları, farklı adreste olanların ise başka yerde oldukları gerekçe gösterildi.



CMK 133/1 maddesine atıf yapılan kararda şu ifadeler yer aldı: “Suçun bir şirket faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde soruşturma ve kovuşturma sürecinde hakim veya mahkeme şirket işlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak kayyum atayabilir.”

"Sadece denetim yönünden kayyum atanması suçların işlenmesine engel olamayacağı gibi..."

Rapor ile şirket faaliyeti çerçevesinde suç işlendiği hususunda kuvvetli şüphe oluşturacak sebepler belirdiği ileri sürülen kararda, soruşturma aşamasında bu delillerin toplanabilmesi ve madde gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi şirketlere kayyum atanması zaruri göründüğünü kaydedildi.

Kararda ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Belirtilen şirketlere sadece denetim yönünden kayyum atanması bu suçların işlenmesine engel olamayacağı gibi delillerin toplanması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yönünden yetersiz kalacaktır. Bu sebeplerle hakimliğimizce anılan şirketlere yönetim organının yetkililerinin tümü ile devredildiği kayyum tayini zorunlu görülmüştür.”



Kararda ayrıca savcılığın talebi üzerine hakimlik tarafından kayyum olarak atanacak kişilerin isminin de istendiği belirtildi. Karar ile aralarında Bugün TV, Bugün Gazetesi’nin de bulunduğu 22 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Atanan kayyumların derhal şirketlerin faaliyetlerini devralmalarına karar veren nöbetçi hakimlik, kayyumlar için atandıkları şirketlerden ödenmek üzere 10 bin TL aylık verilmesine hükmetti. Verilen karar 7 gün içerisinde bir üst hakimlik olana 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etmek hakkı bulunuyor.

Şirket hisseleri yüzde 5 kayba uğradı

Bugün, Millet gazeteleri ile KanalTürk, Bugün televizyon kanallarını bünyesinde barındıran ve Akın İpek'in sahibi olduğu Koza İpek Holding'e iki baskın düzenlenmişti. 1 Eylül'de, Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Şirkete yapılan ikinci aramada, medya şirketlerinin dahil edilmediği, Koza Altın şirketlerinin hedef alındığı belirtilmişti.

Gün içinde 22.35 liraya kadar yükselerek yüzde 7'ye yakın prim yapan Koza Altın hisseleri yüzde 5.74 kayıpla 19.7 liradan kapandı. Holdingin diğer iştiraklerinden Koza Anadolu Madencilik hisseleri ise gün içinde yüzde 7.1 primle 2.12 liraya kadar yükseldikten sonra yüzde 5.6 kayıpla 1.87 liradan taban fiyattan kapandı.

Koza-İpek: Bize herhangi bir bildirim gelmedi

Koza İpek Holding iştiraklerinden Koza Altın yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Okan Bayrak, şirkete kayyum atanıp atanmadığı sorusuna, "Bize herhangi bir bildirim gelmedi. Şu anda verebileceğim bir bilgi yok" cevabını verdi.

Koza Holding'e bağlı şirketler şöyle:

KOZA ALTIN İşletmeleri A.Ş.

KOZA ANADOLU METAL Madencilik İşletmeleri A.Ş

ÖZDEMİR ANTİMUAN Madenleri A.Ş

İPEK DOĞAL ENERJİ Kaynakları A.Ş

KOZA-İPEK BASIN ve BASIM Sanayi Ticaret A.Ş

ATP İnşaat Ve Ticaret

KOZA-İPEK TEDARİK Danışmanlık A.Ş

ATP KOZA GIDA Tarım Hay. San. ve Tic. A.Ş

ATP HAVACILIK Ticaret A.Ş

ATP-KOZA TURİZM Seyahat ve Tic. A.Ş

KANALTÜRK Televizyon

KANALTÜRK Radyo

BUGÜN TELEVİZYON Televizyon ve Radyo Prodüksiyon A.Ş.

BUGÜN Gazete

KOZA-İPEK EĞİTİM Sağlık Hizmet Yardım Vakfı

KOZA İPEK SİGORTA Aracılık Hizmetleri A.Ş.

Kayyum nedir?

Kayyum atamaları mahkeme kararı ile uygulanıyor. Uygulamada, gerek ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle anonim şirket organlarının iş göremez hale gelmesi, gerekse şirketin organsız kalması durumlarında mahkemelerden şirket için kayyum atanması istendiğine sıklıkla rastlanıyor. Bazı durumlarda da, kayyum atamaları, savcılığın talebi sonrası mahkeme yolu ile yapılıyor.