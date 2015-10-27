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Arınç'tan Koza-İpek'e kayyum atanmasını soran gazeteciye: Hadi onu sormamış olun

"Hiç olmazsa Urfa’da bunu sormazlar dedim, ama siz onu sordunuz"

27 Ekim 2015 15:50

CNN Türk'te cumartesi günü yaptığı açıklamalarla partisine ve hükümete yakın medyaya ağır eleştiren eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gazetecilerin Koza İpek Grubu'na kayyum atanması ile ilgili sorusuna, "Hiç olmazsa Urfa'da sormazlar dedim, ama siz onu sordunuz. Hadi onu sormamış olun" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya giden eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, program öncesi bir otele gelerek eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile kısa bir süre görüştü.

Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Arınç, Koza İpek Grubu'na kayyum ile ilgili soruya ilginç bir cevap verdi. Önce duymamazlıktan gelen Arınç, sorunun tekrarlanması üzerine “Tahmin ettim. Hiç olmazsa Urfa’da bunu sormazlar dedim, ama siz onu sordunuz. Hadi onu sormamış olun” dedi.

Arınç, daha sonra şöyle konuştu: 

“Şanlıurfa peygamberler şehri. Burada seçim çalışması için geldim. Allah kısmet ederse Harran ve Viranşehir ilçelerinde seçim çalışması yapacağım. Halkla ilişkiler kuracak, sohbet edeceğiz. Tek bir gayemiz var, pazar günü yapılacak seçimlere Şanlıurfa’dan da Türkiye’den de en iyi sonucu almak. Türkiye şu anda AK Parti’ye şiddetle ihtiyacı var.”

 

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