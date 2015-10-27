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ABD Büyükelçiliği'nden Koza İpek açıklaması: Kaygı verici bir durum

"Özellikle de bir seçimden önce..."

27 Ekim 2015 14:45

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Koza İpek Grubu'na kayyum atanmasıyla ilgili açıklama geldi. Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, "Vatandaşların erişebildiği bakış açılarının çeşitliliğinin özellikle de bir seçimden önce azalması, kaygı verici bir durumdur." denildi.

ABD Büyükelçiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Bugün Gazetesi, Bugün TV, Kanaltürk TV ve Millet Gazetesi'nin de içinde olduğu Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasını 'kaygı verici' olarak değerlendirdi. Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada seçim öncesine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"ABD, evrensel birer hak olan basın ve ifade özgürlüğünün sağlıklı, demokratik toplumlar için vazgeçilmezliğine güçlü şekilde inanmaktadır. Vatandaşların erişebildiği bakış açılarının çeşitliliğinin özellikle de bir seçimden önce azalması, kaygı verici bir durumdur."

 

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