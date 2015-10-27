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Polis, cop ve gaz maskeleriyle Koza-İpek Holding'in binasına girdi!

Polisin binaya girmek istemesi sırasında arbede yaşandı

27 Ekim 2015 14:46

Emniyet yetkilileri, Koza İpek Grubu bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasıyla ilgili kararı tebliğ etmek için İpek Medya Grubu binasına geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve MHP İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş ile yekili avukatlar, "tebligat yetkisi olmadığını" savunarak gelen polis memurlarını kapıdan içeri almadı. Bu sırada bina önünde toplanan kalabalık grup "Hırsızlar dışarı, kayyum dışarı" diye slogan tuttu. İçeri giremeyen emniyet yetkilieri, geri dönmek zorunda kaldı.

Koza İpek Grubu'nun Ankara'daki binasında ise polis ile bina önündeki grup arasında arbede yaşandı. Ankara'daki binaya girmeye çalışan polis eşliğindeki yetkililer ve holding çalışanları arasında uzun süren tartışmalar sonrasında yaşanan arbede sonucu bir grup gaz maskeli çevik kuvvet polisi ile binaya gelen Organize Şube'den emniyet yekilileri kayyumlarla birlikte binaya girmek için girişimde bulundu. Bina girişine izin verilmemesi üzerine gelen çevik kuvvet coplarla kapıyı kırmaya çalışarak binaya giriş yaptı.

Şirketin avukatı, gelen kişilerin bu durumla ilgili tutanak tutacaklarını söyledi.

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