Penguen, 'güneşli günler'e kanat açarak veda etti

Dört hafta önce okurlarına veda edeceğini duyuran mizah dergisi Haftalık Penguen, bugün son sayısı ile İstanbul'daki bayilerde yerini aldı. Dergi yarın ise tüm Türkiye'deki bayilerde son kez yer alacak.

Veda kapağında, derginin sembolü olan penguen, güneşe doğru uçarken tasvir edildi ve "Her şey için teşekkürler" notu düşüldü.

Derginin, gerekçesini açıkladığı 26 Nisan'daki veda yazısında, "Artık dergi okumuyoruz, dergi okuma alışkanlığını kaybettik. Çok üzgünüz. Şu yaşadığımız zorluklar da yeni değil, aslında yıllar önce zorlanmaya başladık. Özveriyle ancak buraya kadar gelebildik" denmişti.

"Penguen isminin kimseye satılmayacağının" belirtildiği yazıda, "Bu macera bitiyor ama mutlaka başka maceralarda görüşeceğiz. Belki biliyorsundur, Penguen App diye bir uygulamamız var. Biz orada eğlenmeye devam ediyoruz, sizi de bekleriz. Bir yanda 'oh olsuncular' var. Hayatında hiç okumadığı dergi kapanacak diye seviniyor. Onlar da hiç sevinmesin. Karikatür de mizah da bir şekilde devam edecek" ifadesine yer verilmişti.

Penguen'in son kapağı şöyle: