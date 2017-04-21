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Kültür-Sanat

Penguen kapanıyor...

Penguen, 4 sayı daha çıkardıktan sonra kapanacak

21 Nisan 2017 19:39

Mizah dergisi Penguen, son 4 sayı daha yayınlayarak sevenlerine veda edecek.

Mizah dergisi Penguen, sosyal medya hesabından son dört sayısına girdiğini açıkladı. Resmi hesaptan yapılan açıklamada: “Dergimiz Penguen son 4 sayısına girdi, önümüzdeki sayımızda uzun uzun anlatırız. Sevgiler...” denildi.

Penguen, son olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz oy pusulaları konusunda aldığı karara tepki olarak karikatürsüz kapakla çıkmış altına da “Artık karikatürsüz kapaklar da geçerli sayılacak...” notunu düşmüştü. 

Türkiye’nin en çok satan haftalık mizah dergilerinden biri olan dergi, Oğuz Aral’ın Gırgır ekolünden yetişen mizahçılarca, Haftalık Leman Dergisi’nden ayrılan Metin Üstündağ, Bahadır Baruter, Selçuk Erdem, Erdil Yaşaroğlu ve arkadaşlarınca kuruldu.

İlk sayısı, 25 Eylül 2002 günü yayınlandı ve dergi, kuruluşunun ardından Türkiye’nin en çok satılan haftalık mizah dergisi haline gelmişti. Dergide, Erdil Yaşaroğlu, Selçuk Erdem, Serkan Altuniğne, Bahadır Baruter, Kaan Sezgin (Sezyum) ve Cem Dinlenmiş gibi daha birçok çizeri yer alıyor.

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