Penguen: Bir yanda 'oh olsuncular' var; çok üzgünüz, ancak buraya kadar devam edebildik

Son dört sayı daha yayımlayarak sevenlerine veda edeceğini duyuran mizah dergisi Haftalık Penguen, gerekçelerini bir yazı ile açıkladı.

Yeni sayısı bugün çıkan Penguen, veda gerekçesini açıkladığı yazısında, "Artık dergi okumuyoruz, dergi okuma alışkanlığını kaybettik. Çok üzgünüz. Şu yaşadığımız zorluklar da yeni değil, aslında yıllar önce zorlanmaya başladık. Özveriyle ancak buraya kadar gelebildik" diye belirtildi.

"Penguen isminin kimseye satılmayacağının" belirtildiği yazıda, "Bu macera bitiyor ama mutlaka başka maceralarda görüşeceğiz. Belki biliyorsundur, Penguen App diye bir uygulamamız var. "Biz orada eğlenmeye devam ediyoruz, sizi de bekleriz" dendi. Yazıda, "Bir yanda 'oh olsuncular' var. Hayatında hiç okumadığı dergi kapanacak diye seviniyor. Onlar da hiç sevinmesin. Karikatür de mizah da bir şekilde devam edecek" ifadesine yer verildi.

Penguen'in açıklaması şöyle:

Sevgili okur,

Nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? Bizi soracak olursanız, çok üzgünüz. Artık bu elinizde tuttuğunuz haliyle canım dergimizi dört sayı daha çıkartabileceğiz.

Penguen, 2002’de kanat takıp çıktı yola. Neler atlattık yıllar içinde, siz iyi biliyorsunuz, çünkü hep yanımızdaydınız. Kanatlarımızda hep sizin rüzgarınız vardı. Biz de çocukken mizah dergilerini okuyarak heves ettik bu işe, elimizden geldiğince âşık olduğumuz bu dergi geleneğini devam ettirmeye çalıştık. Bir noktada tıkandık. Şimdi başka maceralara doğru uçma zamanı. ​

Derdimiz özetle şu: Artık dergi okumuyoruz, dergi okuma alışkanlığını kaybettik. Mesele sadece mizah dergileri de değil. Bütün dünyada basın hızla küçülüyor. Önce internet, ardından akıllı telefonlar hayatımıza girince dergi, gazete okuma alışkanlığı yavaş yavaş azaldı. Bunun üstüne bir de kendileri bir şey üretmeden karikatürlerimizi izinsiz yayımlayan, bizim işlerimizin üzerinden reklam geliri toplamaya çalışan siteleri, sosyal medya hesaplarını da ekleyin. Aman yanlış anlaşılmasın, bu yüzden okurlarımıza sitem içinde değiliz. Nerede olursa olsun karikatür okumak isteyen okurlarımızı anlıyoruz, kendi sayfalarında karikatürlerimizi arkadaşlarıyla paylaşan okurumuzun heyecanı da hoşumuza gidiyor. Ama durum bu, keşke dergi Facebook’taki like’larla çıkabilseydi. Şu yaşadığımız zorluklar da yeni değil, aslında yıllar önce zorlanmaya başladık. Özveriyle ancak buraya kadar gelebildik.

Basın dünyada küçülüyor dedik, ama bizim memlekette işler biraz daha zor. Özgürlük alanı gittikçe daralırken gazetecilerin işi zorlaşıyor, mizahçıların da işi kolaylaşmıyor. Biz yine de bu ortamda kendimizce nefes olmaya çalıştık. Sevdiğimiz dergimizi de sevdiğimiz şekilde yapmak istiyoruz. Hayal ettiğimiz kalitede yapamayacaksak da yapmamayı tercih ediyoruz.

Bir yanda “oh olsuncular” var. Hayatında hiç okumadığı dergi kapanacak diye seviniyor. Onlar da hiç sevinmesin. Karikatür de mizah da bir şekilde devam edecek. Özündeki aykırılığı da muhalifliği de koruyacak. Biz yazıp çizmeyi çok seviyoruz, bırakmaya da niyetimiz yok.

Öte yanda da derginin kapanacağını duyunca bizimle birlikte üzülen okurlarımız var. Yüzlerce destek mesajı aldık. Ne yapabiliriz diye soranlar, maddi destek önerenler… Sizlerden gelen “Dergiyi üçer beşer alalım” ya da “10 lira, 20 lira yapın” gibi önerileriniz bizim gönlümüzde büyük bir zenginlik. Düşünmeniz yeter. Yine de bunlar geçici çözümler olacaktır. Dedik ya, mesele, okuma alışkanlığını kaybetmiş olmamız. Bu dergi bağımsız bir yayın olarak çıkmaya başladığından beri zaten sadece okurların desteğiyle buraya kadar gelebildi. Reklam da almadık, çıkar çevrelerinin arasına da girmedik. Muhalif bir yayın yapabildiysek de sizden aldığımız güçle yaptık. Bugüne kadar sizden aldığımız bu destek bizim için yeterlidir. Çok sağ olun... Daha ne destek isteyelim sizden?

Unutmadan, Penguen ismini de kimseye vermiyoruz, satmıyoruz.

Bu macera bitiyor ama mutlaka başka maceralarda görüşeceğiz. Belki biliyorsundur, Penguen App diye bir uygulamamız var. Biz orada eğlenmeye devam ediyoruz, sizi de bekleriz.

Sevgili okurumuz, arkadaşımız, daha önce seni ne kadar çok sevdiğimizi söylemiş miydik? Seni çok seviyoruz. Her şey için teşekkürler.

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