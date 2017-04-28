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Kültür-Sanat

Karikatürist Selçuk Erdem, Penguen dergisinin neden kapandığını anlattı

Penguen, yayın hayatına 2002 yılında başlamıştı

28 Nisan 2017 02:28

Ünlü karikatür dergisinin çizeri ve editörü olan Selçuk Erdem, BBC Türkçe'den Rengin Arslan ile gerçekleştirdiği Facebook canlı yayınında, derginin yayın hayatına neden son verdiğini anlattı.

Karikatürist Erdem, 2002 yılında yayın hayatına başlayan dergiyi kapatma kararını, yazılı basının içinde olduğu ortak sıkıntılar nedeniyle aldıklarını açıkladı.

Penguen'in okurlarıyla akıllı telefon uygulamaları üzerinden buluşmaya devam edeceğini söyleyen Selçuk Erdem, kampanya ile dergiye ayakta tutma çağrılarının ise sürdürülebilir olmadığını söyledi.

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