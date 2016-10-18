Paris'te Musul zirvesi yapılacak

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yvez Le Drian'ın ev sahipliğinde, 25 Ekim'de Paris'te düzenlenecek uluslararası toplantıda Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu görüşülecek.

Fransa Savunma Bakanlığı kaynakları, basına yaptıkları açıklamada, toplantıda ortak operasyonla ilgili durum değerlendirmesinde bulunulacağını bildirdi. Yine aynı kaynaklara göre, toplantıya Fransa ve ABD’de olmak üzere 12 ülkenin savunma bakanı katılacak.



Fransa, Irak’ta IŞİD'le mücadele için Peşmergeleri eğitmek üzere geçen yıl bölgeye askeri uzmanlar ve teçhizat göndermişti. Bölgeye son olarak top bataryası gönderen Fransa, Musul’un IŞİD'den geri alınması için terör örgütü mevzilerine Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan savaş uçaklarıyla yoğun hava saldırıları düzenliyor.

