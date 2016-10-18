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Dünya

Paris'te Musul zirvesi yapılacak

Paris'te gerçekleşecek toplantıya 12 ülkenin temsilcileri katılacak

18 Ekim 2016 02:27

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yvez Le Drian'ın ev sahipliğinde, 25 Ekim'de Paris'te düzenlenecek uluslararası toplantıda Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu görüşülecek.

Fransa Savunma Bakanlığı kaynakları, basına yaptıkları açıklamada, toplantıda ortak operasyonla ilgili durum değerlendirmesinde bulunulacağını bildirdi. Yine aynı kaynaklara göre, toplantıya Fransa ve ABD’de olmak üzere 12 ülkenin savunma bakanı katılacak.

Fransa, Irak’ta IŞİD'le mücadele için Peşmergeleri eğitmek üzere geçen yıl bölgeye askeri uzmanlar ve teçhizat göndermişti. Bölgeye son olarak top bataryası gönderen Fransa, Musul’un IŞİD'den geri alınması için terör örgütü mevzilerine Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan savaş uçaklarıyla yoğun hava saldırıları düzenliyor.
 

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