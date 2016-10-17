Mesud Barzani: Ankara Musul operasyonuna katılmak istiyorsa Bağdat'la anlaşmalı

IKBY Başkanı Mesud Barzani, Musul operasyonunu 'terörle mücadelede dönüm noktası' olarak tanımladı. Barzani ayrıca Musul'un 200 kilometre karelik bölümünün IŞİD'den temizlendiği açıkladı.

Musul operasyonun başlamasının ardından Hazır Cephesi'ni ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani bir basın toplantısı düzenleiyor.

Barzani'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Bugün terörle mücadelede bir dönüm noktası.

- Kürt heyeti Bağdat'ı ziyaret etti ve Musul planı hakkında Irak Başbakanı (Haydar el) İbadi ile konuştu.

- İlk kez Irak askerleri ve Peşmerge güçlerinin kanı ortak bir amaç için döküldü.

- Bugünkü operasyon başarılı oldu çünkü Irak güçleri ve Peşmerge tarafından koordineli olarak hazırlandı.

- Musul'da hiçbir intikam davranışına izin verilmeyecek.

- Musul'da yaklaşık 200 kilometre karelik alan DAİŞ'ten (IŞİD) temizlendi. Musul'un Halep'e dönüşmesine izin vermeyeceğiz.

- Ankara ile Bağdat arasında uzlaşma olması gerektiğine inanıyoruz. Ankara operasyona katılmak istiyorsa, Bağdat’la anlaşmalı.