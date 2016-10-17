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"Bağdadi Musul'dan kaçtı"

IŞİD'in kendini halife ilan eden lideri Bağdadi'nin yeri, Koalisyon Güçleri'nin olası hava operasyonları nedeniyle gizli tutuluyor

17 Ekim 2016 18:12

Irak’ın Musul kentinde IŞİD lideri El Bekir el Bağdadi’nin de katıldığı bir toplantıya hava saldırısı düzenlendi. Saldırı hakkında bilgi veren güvenlik kaynakları Bağdadi’nin son anda kurtulduğunu aktardı. Saldırının hangi güçler tarafından düzenlendiği belirtilmedi.

Sputnik'te yer alan bilgilere göre güvenlik kaynakları, IŞİD lideri Bağdadi'nin Musul'da düzenlenen bir hava saldırısı öncesinde son anda kaçtığını açıkladı.

Saldırının hangi güçler tarafından düzenlendiğini belirtmeyen kaynaklar, "Bağdadi, Musul'da (IŞİD) komutanlarının katıldığı bir toplantıya düzenlenen saldırıdan son anda kurtuldu" dedi. IŞİD'in kendini halife ilan eden lideri Bağdadi'nin yeri, Koalisyon Güçleri'nin olası hava operasyonları nedeniyle gizli tutuluyor.

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