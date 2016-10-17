Pentagon Sözcüsü'nden Musul açıklaması: Bu Iraklıların savaşı

Musul harekatına ilişkin konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, "Sünni güçler de kritik bir rol oynamaktadır. Uzun sürecek bir mücadele olması bekleniyor. Ancak şu ana kadar hedeflere ulaşıldığı görünüyor" dedi.

ABD'den dün başlayan Musul operasyonuna ilişkin açıklama geldi.

Musul operasyonuna kimin katılacağına Irak yönetiminin karar vereceğini belirten Cook, "Bu Iraklıların operasyonu, liderlik rolünde onlar var" değerlendirmesini yaptı.

Operasyonda Sünni güçlerin de kritik bir rol oynadığını belirten Cook şunları kaydetti: Uzun sürecek bir mücadele olması bekleniyor. Ancak şu ana kadar hedeflere ulaşıldığı görünüyor.

Başika krizine de değinen Peter Cook, "Türkiye ile Irak'ı Başika konusunda diyaloğa çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD askeri Musul'a girecek mi?

Pentagon Sözcüsüne "ABD askeri in Musul'a girecek mi?" sorusu da soruldu. ABD'nin Irak'taki 5 bin askerinin DAEŞ ile mücadele için orada olduğunu söyleyen Cook şunları söyledi:

"ABD askerinin kente girip girmeyeceği bugünün konusu değil. Mevcut durumu odaklanmış durumdayız. Daha yeni başlamış durumdayız. Bakalım nasıl ilerleyecek. ABD askerlerinin ayrıntılı görevlendirmesi yapılacak. ABD Özel Kuvvetleri operasyonel güçlere destek verdi."