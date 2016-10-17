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Dünya

Musul'da intihar saldırısı; 70 Irak askeri hayatını kaybetti

2 yıldır IŞİD'in elinde bulunan Musul'u geri almak için bu sabah operasyon başlatılmıştı

17 Ekim 2016 21:57

Musul'un doğusunda operasyona giden bir askeri konvoyun arasına dalan intihar bombacısının kendisini patlatması sonucunda 70 Iraklı askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

ANF'de yer alan habere göre, Musul operasyonunda güneyden ilerleyen Irak ordusu birliklerine IŞİD, intihar saldırısı düzenledi

Musul'u kurtarma operasyonu kapsamında yaşanan çatışmalar Hazır ve Giyara bölgelerinde bu akşam üzeri şiddetlendi. Giyara bölgesinde ilerleyen Irak ordu birliklerine Bilawet köyünde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Bölgeden edinilen bilgiye göre, saldırıda 70 Iraklı asker yaşamını yitirdi. Şiddetli çatışmalar Musul'un doğusunda da devam ediyor. Yerel medyadan alınan bilgilere göre Musul operasyonuna 30 bin Iraklı asker ile 4 bin kadar Peşmerge gücü katılıyor.

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