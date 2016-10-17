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Dünya

Musul operasyonunda bayrak krizi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçleri ile Irak ordusu arasında bayrak krizi yaşandı

17 Ekim 2016 22:32

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri ile Musul'un kuzeyindeki Başika Cephesi'ne askeri sevkiyat yapmak isteyen Irak ordusuarasında "bayrak" krizi devam ediyor.

Irak ordusu, IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna kuzey cephesinden katılmak için bölgeye zırhlı araçlarla sevkiyata başladı.

Kentin kuzey bölgesindeki Başika'ya geçmek için Peşmerge cephelerini kullanan askerler, çoğunluğu ABD yapımı zırhlı araçlarına taktıkları Şiiliği temsil eden bayraklardan dolayı söz konusu cepheye giriş yapamadı. 

Irak ordusuna mensup askerler Peşmergeler tarafından kontrol noktasında uzun süre bekletildi.

Peşmergelerin, Irak askerlerine söz konusu bayraklar indirilmeden geçişlerine izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine, uzun bir süre bekleyen askerler bayrakları kaldırmalarının ardından Başika Cephesi'ne hareket edebildi.

Erbil ve Bağdat, Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu çerçevesinde, Irak ordusunun Peşmerge güçlerinin cephelerini kullanmasına izin vermişti.

Bu askeri anlaşmanın üzerine, Irak ordusu Musul'un güney, doğu ve kuzey bölgelerine zırhlı araçlarla sevkiyata başlamıştı ancak Şiiliği temsil eden bayraklardan dolayı ilk defa iki gün önce Peşmerge ve Irak ordusu arasında Musul'un Mahmur ilçesinde kriz çıkmıştı.

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