T24 LogoT24 Logo
Dünya

Paris'te katliamdan kurtulan Türk: Bir kadının gözüne kurşun isabet etti, kafasını tutup yere yıkıldı

Kanlı saldırılardan sağ kurtulan görgü tanıkları yaşadıkları anları anlattı

14 Kasım 2015 12:22

Fransa'daki katliamın yaşandığı Bataclan konser salonundan sağ kurtulan Türk Fahmi B. "Ben sahne önündeydim, bir anda havai fişeğe benzer sesler duydum. İlk anda bunu gösterinin bir parçası zannetim. Sonra arkama döndüm ve bir kadının gözüne kurşun isabet ettiğini gördüm. Kafasını tutup yere yıkıldı" dedi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bir konser salonu ile bazı restoran ve barlarda silah ve bombayla 6 ayrı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 129 sivil hayatını kaybederken, 99'u ağır, 352 kişi yaralandı. Bataclan konser salonunda rehine alınan 87 kişinin öldüğü belirtildi. 

Fransız Liberation gazetesine konuşan ve adının Fahmi B. olduğu belirtilen 23 yaşındaki Türk Bataclan'daki anları şöyle anlattı:

"Ben sahne önündeydim, bir anda havai fişeğe benzer sesler duydum. İlk anda bunu gösterinin bir parçası zannetim. Sonra arkama döndüm ve bir kadının gözüne kurşun isabet ettiğini gördüm. Kafasını tutup yere yıkıldı. Sonra herkes yerlere yattı, silah sesleri duyuluyordu. Saldırganlar yerlere yatan insanlara rastgele ateş ediyordu. Herkes ölü taklidi yapmaya çalıştı ama bir şey fark etmedi. Ben fetüs pozisyonunda yatıyordum ama birilerinin cesedi ayaklarımı hareket ettirmeme engel oluyordu. Sonunda ayakkabılarımı ayağımdan sıyırıp, yaralı üç kişiyle birlikte sahne arkasındaki çıkışa doğru koştum."

 

ETİKETLER

pariskatliamfransakonserhaber129

İlgili Haberler

Paris'te yaralanan gazeteci, saldırıyı Facebook'tan canlı anlattı: Hala Bataclan'dayım, herkesi kesiyorlar!

Benjamin Cazenoves isimli gazeteci, içeride yaşanan dehşeti anlattı

Katliam sonrası Fransız basını: Paris'in merkezinde savaş!

Sol eğilimli Liberation "Paris’te katliam" başlığı ile çıkarken, sağ eğilimli Le Figaro, "Paris’in ortasında savaş" başlığını tercih etti

Antalya'daki G20 zirvesi Paris katliamının gölgesinde başlıyor

Fransa'daki terör saldırıları nedeniyle Cumhurbaşkanı François Hollande, ziyaretini iptal etti

10 maddede Paris katliamı: Şu ana kadar neyi biliyoruz?

Resmi rakamlara göre ölü sayısı en az 129, 99'u yaralı 352 yaralı olduğu belirtiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24