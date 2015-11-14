Paris'te katliamdan kurtulan Türk: Bir kadının gözüne kurşun isabet etti, kafasını tutup yere yıkıldı

Fransa'daki katliamın yaşandığı Bataclan konser salonundan sağ kurtulan Türk Fahmi B. "Ben sahne önündeydim, bir anda havai fişeğe benzer sesler duydum. İlk anda bunu gösterinin bir parçası zannetim. Sonra arkama döndüm ve bir kadının gözüne kurşun isabet ettiğini gördüm. Kafasını tutup yere yıkıldı" dedi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bir konser salonu ile bazı restoran ve barlarda silah ve bombayla 6 ayrı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 129 sivil hayatını kaybederken, 99'u ağır, 352 kişi yaralandı. Bataclan konser salonunda rehine alınan 87 kişinin öldüğü belirtildi.

Fransız Liberation gazetesine konuşan ve adının Fahmi B. olduğu belirtilen 23 yaşındaki Türk Bataclan'daki anları şöyle anlattı:

"Ben sahne önündeydim, bir anda havai fişeğe benzer sesler duydum. İlk anda bunu gösterinin bir parçası zannetim. Sonra arkama döndüm ve bir kadının gözüne kurşun isabet ettiğini gördüm. Kafasını tutup yere yıkıldı. Sonra herkes yerlere yattı, silah sesleri duyuluyordu. Saldırganlar yerlere yatan insanlara rastgele ateş ediyordu. Herkes ölü taklidi yapmaya çalıştı ama bir şey fark etmedi. Ben fetüs pozisyonunda yatıyordum ama birilerinin cesedi ayaklarımı hareket ettirmeme engel oluyordu. Sonunda ayakkabılarımı ayağımdan sıyırıp, yaralı üç kişiyle birlikte sahne arkasındaki çıkışa doğru koştum."