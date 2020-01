Paris saldırganı Abdeslam'ın kendini patlattığı anın görüntüleri ortaya çıktı

130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarında, bir restoranda kendini havaya uçuran Brahim Abdeslam'ın görüntüleri ortaya çıktı.

Habertürk’ün Daily mail’e dayandırdığı haberine göre, geçtiğimiz yıl 13 Kasım 2015’de terör saldırısı gerçekleştiren 31 yaşındaki Brahim Abdeslam adlı intihar bombacısının görüntüleri CCTV tarafından yayınlandı. Saldırganın kendini patlatmasının an be an görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Brüksel'de yetişen ve Fransız pasaportu taşıyan Abdeslam'ın cuma gecesi saat 09:40 sularında restorana doğru yürüdüğü görülüyor. Abdeslam, bir araçtan inerek restoranın kapısına doğru yürüyor. Boş masaya doğru giden Abdeslam, daha sonra başını eğiyor ve sol eliyle yüzünü kapatıyor. Ardından intihar yeleğini patlatıyor.

13 Kasım 2015'te şehrin farklı noktalarında gerçekleşen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti.