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Dünya
Deutsche Welle

Belçika polisinden Paris saldırılarına ilişkin açıklama

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir evde yapılan aramada elde edilen izler basına açıklandı.

08 Ocak 2016 16:52


Brüksel savcılığı, Brüksel'in kuzeydoğusundaki Schaerbeek semtindeki bir evde 13 Aralık'ta yapılan aramada elde edilen bulguları açıkladı.

Buna göre, sahte kimlik kullanılarak kiralanan evde Paris saldırısının baş şüphelilerinden Salah Abdeslam'ın parmak izlerine rastlandı. Evde, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve canlı bomba eylemleri için hazırlanan 3 adet kuşak ele geçirildi. Evin halen gözaltında bulunan zanlılardan biri tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor.

Baş şüphelinin parmak izleri

AFP Ajansı'na konuşan Savcı Eric Van Der Sypt, "Salah Abdeslam'ın parmak izlerini bulduk. Ancak bunların hangi tarihe ait olduğunu söylemek zor. 13 Kasım öncesi eve uğrayıp patlayıcı madde yüklü kuşağını teslim almış olabilir" dedi.

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 130 kişi ölmüş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti. Paris saldırılarının izinin uzandığı Brüksel'de haftalardır terörle mücadele operasyonları düzenleniyor. Saldırıya katılanlardan ikisi Brüksel'in Molenbeek semtinde ikamet ediyordu. Molenbeek semtinin adı İslamcı faaliyetlerle birlikte anılır hale geldi.

'Saldırıdan sonra Brüksel'e kaçtı'

Paris saldırısının baş şüphelilerinden Salah Abdeslam, hakkında haftalar önce çıkarılan uluslararası yakalama emrine rağmen yakalanamadı. Gözaltına alınan zanlılardan biri, polise verdiği ifadede, Salah Abdeslam'ı saldırıyı izleyen gün Schaarbeek semtine bıraktığını söyledi.

Başka bilgilere göre 26 yaşındaki Salah Abdeslam, saldırının ardından bir otomobille Brüksel'e kaçtı. İddiaya göre Abdeslam, arkadaşlarının da yardımıyla toplam üç polis kontrolünü aşmayı başardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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