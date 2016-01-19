Paris saldırılarıyla bağlantılı bir kişi Fas'ta tutuklandı

Fas, Kasım ayında düzenlenen Paris saldırılarıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Fas İçişleri Bakanlığı, Casablanca yakınlarındaki El Muhammediye kentinde tutuklanan şüphelinin Fas kökenli bir Belçika vatandaşı olduğunu açıkladı.

Şüphelinin Suriye'ye giderek önce Nusra Cephesi saflarında savaştığı, ardından da IŞİD'e katıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin kimliği açıklamazken, sadece isminin baş harflerini Arapçadan J.A ya da G.A. olarak okunabilecek şekilde verdi.

Paris saldırılarını düzenleyenlerin lideri olduğu söylenen Abdelhamid Abaaoud adındaki 28 yaşındaki Belçika vatandaşı polisin Paris'in Saint Denis banliyösündeki bir eve düzenlediği baskında ölmüştü.

Fas'ta tutuklanan şüphelinin, daha önce Saint Denis'teki intihar saldırganlarından biri ile Suriye'ye gittiği ve Paris saldırılarının elebaşısı da dahil olmak üzere IŞİD liderleriyle bağlantı kurduğu bildiriliyor.

Burada gerilla taktikleri öğrenip silah eğitimi alan şüphelinin daha sonra Suriye'den ayrılarak Türkiye, Almanya, Hollanda üzerinden Belçika'ya oradan da Fas'a gittiği kaydedildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 130 kişi ölmüştü.

Saldırganlardan bir kısmının Fas kökenli olduğu bildirilmişti.