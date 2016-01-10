Paris’te terör kurbanları anılıyor



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te terör kurbanlarını anmak için binlerce kişinin yer aldığı törenlere katıldı.

2015 yılında terör saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 150 kişi anısına Paris Belediye Başkanı Anne Hildago ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıtın önüne çelenk bıraktı.

Ayrıca, alana dikilen bir meşe ağacının altına yerleştirilen metal bir levhanın üzerinde ise "Ocak ve Kasım ayında terör saldırılarında hayatını kaybeden kurbanların anısına... Fransa halkı burada onları saygıyla anmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı, önce Charlie Hebdo'ya sonra da bir koşer markete düzenlenen saldırılar sonra halkın protesto amacıyla sık sık toplandığı bir yer olmuştu. Kasım ayında ise barlara, tiyatro ve stadyuma eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti. Hollande, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenden sonra kentteki camilerden birini ziyaret etti.

Dört Yahudi kurban için tören

Cumartesi günü Paris'te düzenlenen ayrı bir törende ise ocak ayında bir markette rehin alınarak öldürülen dört Yahudi kurban anıldı.

Fransa Başbakanı Manuel Valls, yaptığı konuşmada “Fransa, Yahudi toplumu olmadan Fransa olmazdı” dedi.

Yahudi Ajansı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2015 yılında çok sayıda Yahudi İsrail'e göç etti. Çoğu, saldırıları göç nedeni olarak gösterdi.