'Paris katliamının beyni'nin kimliği belli oldu

Paris Cumhuriyet Savcısı, Paris katliamının da beyni olduğu düşünülen, Saint-Denis banliyösünde düzenlenen baskında kendini patlatarak canlı bomba eylemi yapan şahsın, Belçika vatandaşı Fas asıllı Chakib Akrouh olduğunun kesinleştiğini duyurdu.

Fransız terörle mücadele savcısı François Molins, yapılan DNA testleri sonucu canlı bombanın Fas kökenli 1990 Belçika doğumlu Chakib Akrouh olduğunu açıkladı. Anti-Terör Savcılığı soruşturmanın sürdüğünü ve bu kişiyle bağlantılı olabilecek kişilerin arandığını açıkladı. Annesinin DNA örnekleri ile karşılaştırılarak kimliği tespit edilen canlı bombanın Fas asıllı Belçikalı Chakib Akrouh olduğu ve üzerindeki patlayıcıları tetiklediğinde Abdelhamid Abaaoud ile beraber olduğu kesinleşti.

Fransız polisi böylelikle 10 teröristin 8'inin kimliklerini belirlemiş oldu. Abdelhamid Abaaoud ve Brahim Abdeslam, Bataclan'da saldırılarında Omar Mostefaï, Samy Amimour ve Foued Mohamed-Aggad, Stade de France'da ise Bilal Hadfi'nin olduğu belirlendi.

Teröristleri Stade de France'a kiraladığı araç ile getirdiği kesinlik kazanan Salah Abdeslam ise henüz yakalanamadı. Stade de France'ta intihar saldırısı düzenleyen diğer iki intihar bombacısının ise kimlikleri henüz belirlenemedi.

"Ahmad Al-Mohammad ve Mohammad Al-Mahmod" sahte isimleri ve Suriye pasaportları ile 3 Ekim 2015'te Yunanistan'ın Leros adasından AB topraklarına girdikleri tespit edilen teröristlerin gerçek kimlikleri ise hâlâ bilinmiyor.