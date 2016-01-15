Paris'teki canlı bombalardan birinin daha kimliği belirlendi



Paris'te kanlı terör saldırısı düzenleyen 10 eylemciden sekizincisinin daha kimliği Fransız emniyet yetkilileri tarafından belirlendi.

Başsavcılığın verdiği bilgiye göre söz konusu terörist Fas kökenli Belçika vatandaşı 25 yaşındaki Akruh adlı kişi.

Bu kişi 18 Kasım tarihinde Paris'in banliyösü Saint-Denis'de Fransız Polisi'nin bir operasyonu sırasında kendini havaya uçurmuştu.

Soruşturmayı yürüten emniyet yetkilileri, Akruh'un Paris'te 13 Kasım‘da düzenlenen terör saldırısına katılan eylemcilerden biri olduğu görüşünde.

Saldırıda toplam 130 kişi hayatını kaybetmişti.

AFP/ÇA/NH