ABD: Paris saldırılarıyla bağlantılı üst düzey IŞİD üyeleri öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı, geride bırakmakta olduğumuz ay içerisinde, kimi Paris saldırılarıyla bağlantılı 10 IŞİD liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

Bağdat'ta bulunan ABD Ordu Sözcüsü Albay Steve Warren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paris saldırılarının 'beyni' olarak anılan Abelhamid Abbaoud ile doğrudan bağlantısı olan Şeref el Mudan'ın 24 Aralık'ta Suriye'deki hedeflere yönelik hava saldırısında öldüğünü belirtti.



AFP'nin haberine göre; Warren, Fransa vatandaşı olan Mudan'ın aktif olarak Batı'ya karşı yeni saldırılar planladığını da sözlerine ekledi.



26 yaşında olan ve Suriye'de yaşayan Mudan, Fas asıllı. Soruşturmaya yakın kaynakların AFP'ye verdiği bilgiye göre; Paris banliyölerinde yetişen Mudan, Ekim 2012'de iki mahalle arkadaşıyla birlikte Somali üzerinden Yemen ya da Afganistan'a gitmek üzere hazırlık yaparken yakalandı.



Bir kişi de Musul'da öldürüldü





Paris'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların 'beyni' olduğu düşünülen Abdelhamid Abaaoud, kentin kuzey banliyösü Saint Denis'de 18 Kasım'da düzenlenen operasyonla öldürülmüştü.

Reuters'ın Warren'ın açıklamalarından aktardığı habere göre; ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava operasyonlarında öldürülenler arasında, IŞİD'in Irak ve Suriye dışındaki eylemlerini yöneten ve Paris saldırılarıyla bağlantısı olan Abdülkadir Hakim de var. Albay Warren, Hakim'in 26 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinde bulunan Musul'da öldürüldüğünü açıkladı.



Britanya'da eğitim gören ve 'IŞİD hacker'ı olarak anılan Bangladeşli bir kişi ile yine Paris saldırılarıyla bağlantılı bir 'sahtecilik uzmanı'nın da Aralık'taki operasyonlarda öldürüldüğü belirtildi.

Abdelhamıd Abaaoud kimdir?



Şeref el Mudan ile doğrudan bağlantısı olduğu ortaya çıkan Fas asıllı Abdelhamid Abaaoud'un Brüksel'de 'radikal dincilerin merkezi' olarak bilinen Molenbeek semtinde büyüdüğü biliniyor.



Abaaoud, Paris saldırılarının "baş şüphelisi" olarak aranan Salah Abdeslam ile hapis arkadaşı. Dünyayı şoke eden saldırıların arkasındaki bu iki isim, 2010 yılında silahlı soygun suçundan hapse mahkûm olmuştu.

"Belçikalı" lakabıyla anılan Abaaoud, IŞİD'e 2013 yılı başlarında katıldı. Terör örgütü IŞİD içinde çok önemli bir yere sahip olduğu belirtilen Abaaoud'un, sadece Paris saldırılarını değil, iki ay önce yaşanan Thalys treni saldırısı gibi birçok eylemi organize ettiği sanılıyor.