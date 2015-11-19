Paris saldırılarının planlayıcısı öldürüldü

Paris'te 129 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların beyni olduğu düşünülen Abdülhamid Ebayud'un, dün kentin kuzey banliyösü Saint Denis'de düzenlenen baskında öldürülen iki kişi arasında olduğu açıklandı. 27 yaşındaki Belçika vatandaşı Abaaoud'un kimliği parmak izinden tespit edildi.

Paris katliamının beyni olduğu sanılan Ebayud ile ilgili istihbarat alan Fransa polisi, dün sabah saatlerinde kentin kuzeyindeki Saint Denis banliyösünde bir apartmana baskın düzenlemişti.

Terör polisi ile abluka altına alınan dairenin içinde bulunanlar arasında çıkan çatışmada, bir kadın kendini patlatmış, bir kişi ise keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmüştü.

Yedi saat süren operasyon sırasında gözaltına alınan sekiz kişi arasında Ebayud'un olmadığı kesinleşirken, öldürülen iki kişiye DNA testi yapılacağı açıklanmıştı.