Türkiye'nin sınır dışı ettiği Paris bombacısını Belçika polisi serbest bırakmış

129 kişinin öldüğü Paris katliamını gerçekleştirenlerden Abdeslam kardeşlerin saldırıdan aylar önce Belçikalı yetkililer tarafından sorgulandıkları, tehdit barındırmadıkları gerekçesiyle serbest bırakıldıkları ortaya çıktı. Saldırıda kendini patlatan İbrahim Abdeslam'ın Brüksel'de bar işlettiği, yılın başında Türkiye’de yakalanarak geri gönderildiği öğrenildi.

Belçikalı savcılar, Paris’teki terör saldırılarına katılan İbrahim Abdeslam ile kardeşi Salah Abdeslam’ın “radikalize olanlar listelerinde” yer aldıklarını ancak “yüksek önceliğe” sahip olmamaları, tehdit görmedikleri için serbest bıraktıklarını ve Fransa’yı uyarmadıklarını kabul etti. İbrahim Abdeslam, cuma gecesi Paris’te Voltaire Bulvarı’nda Comptoir Voltaire adlı kafenin önünde intihar saldırısı düzenlemişti. Saldırgan dışında can kaybı olmadı, çok sayıda kişi yaralandı. Kardeşi Salah Abdeslam (26) ise konser saldırganları için “şoförlük” yaptı, polis tarafından hâlâ baş şüpheli olarak aranıyor.

Belçika Fedaral Savcılık Sözcüsü Eric Van Der Sypt, Amerikan Politico sitesine yaptığı açıklamada kardeşlerle ilgili “Radikalleştiklerini, Suriye’ye gidebileceklerini biliyorduk. Fakat tehdit unsuru göstermediler. Fransa’ya uyarıda bulunsak bile onları saldırı öncesi durdurabileceğimizden şüpheliyim” dedi.

Sözcü, İbrahim’in Suriye’ye gitmeye çalıştığını, ancak 2015 başında Türkiye tarafından yakalanarak geri gönderildiğini söyleyerek “Belçikalı yetkililer onu gözaltına almadı, çünkü bir terör grubuna katıldığına dair kanıtımız yoktu” dedi. Savcılık kaynakları ise İbrahim’in sorgusunda, “Suriye’ye gitme niyetim yoktu, sadece İstanbul’a gitmek istiyordum” dediğini belirtti. Salah Abdeslam’ın de sorguya alındığı ancak her iki kardeşin de “terör ağlarıyla bağları olduğuna dair somut veriye ulaşılamadığı” belirtildi. Salah Abdeslam ayrıca saldırılar öncesi üç kez polis tarafından durduruldu, her seferinde gitmesine izin verildi. Şubat ayında Hollanda’dan Belçika’ya giriş yaparken Salah’in hafif uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi. Avusturya da Salah Abdeslam’ın eylül ayında Almanya’dan Avusturya’ya giriş yaptığını açıklamıştı. Amerikan basını, Salah Abdeslam’ın da bu yılın başında Türkiye’ye giriş yaptığını, daha sonra sınırdışı edildiğini yazdı. Ancak Salah’ın Türkiye’ye girişi doğrulanamadı.

İsmini açıklamayan Avrupalı güvenlik yetkilileri, kardeşlerden en az birinin, saldırıdan haftalar önce Brüksel ve Paris arasında birçok kez seyahat ettiklerini de açıkladı. Görgü tanıkları Paris saldırılarının ele başı olarak aranan Salah Abdeslam’ın pazartesi günü, dün operasyon düzenlenen Saint Denis banliyösünde gördüklerini de iddia etti. New York Times’a konuşan 54 yaşındaki kasiyer Djamila Khaldi, bir arkadaşının önceki gün Salah Abdeslam’ı gördüğünü belirterek, “Çok korkmuş, başka bir kadına bakmış, onun da tanıdığını anlamış. Ancak polise gitmeye cesaret edememişler. Burada bir şey söylerseniz... Gerçekten sonra ne olacağından korkarım” dedi.