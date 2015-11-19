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Dünya

Fransa'da bir öğretmen IŞİD sempatizanları tarafından bıçaklandı

Fransız yetkililer öğretmenin hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı

19 Kasım 2015 09:15

Fransa'nın Marsilya şehrinde Yahudi bir öğretmen, IŞİD sempatizanları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Fransız yetkililer öğretmenin hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı. 

Marsilya Başsavcısı Brice Robin, yaptığı açıklamada üç IŞİD sempatizanının öğretmene sokakta yaklaştığını belirtti.

Birinin üzerinde IŞİD baskılı tişört bulunan saldırganların önce öğretmene hakaret ve tehditlerde bulunduğunu daha sonra ise öğretmeni kolundan ve bacağından bıçakladığını belirten savcı, saldırganların sokağa giren bir arabadan korkarak olay yerinden kaçtığını belirtti.

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen 6  ayrı saldırıda toplam 129 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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