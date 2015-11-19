Fransa, kendi ihbar ettiği IŞİD üyesini 1 haftadır teslim almadı

Fransa'nın, "IŞİD üyesi bir kişinin Türkiye'de olabileceği"ni bildirmesi üzerine düzenlenen operasyonla geçen hafta gözaltına alınan Fransız vatandaşı Mehdibend S.'yi teslim almak için hiçbir girişimde bulunmadığı belirtildi.

İHA'nın haberine göre, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Fransız makamlarının terör örgütü IŞİD üyesi bir kişinin Türkiye'de olabileceğini bildirmesi üzerine geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Afrika uyruklu Fransız vatandaşı Mehdibend S.'nin bir haftadır Fransız yetkililer tarafından teslim alınmadığı ortaya çıktı.

İzmir Göç İdaresi İl Müdürlüğünde 7 gündür tutulan zanlının durumunun Fransa'ya bildirildiği ancak Fransız makamlarının ülkesine sınır dışı edilmesine karar verilen zanlıyı teslim almak için bir girişim başlatmadığı kaydedildi. Bu arada zanlının üzerinden çıkan cep telefonunun bilişim uzmanları tarafından incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan düzenlenen operasyonda IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve bombalı eylem hazırlığında olduğu öne sürülen şüpheli kılık değiştirmek için saç ektirmişti. Mehdibend S.'nin özel bir tıp merkezindeki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde oldukça rahat davrandığı gözlenen zanlının kliniğe gelişi, klinikteki görevliler tarafından karşılanması ve saç ektirme operasyonuna giriş anı yer alıyor.