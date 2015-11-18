Fransa'da silahlı çatışma



Paris saldırıları sonrası hükümetin başlattığı terör operasyonu kapsamında, bu sabah silahlı çatışma çıktı. Yetkililer, Paris yakınlarındaki Saint Denis'de bir eve düzenlenen baskında çıkan çatışmada çok sayıda polisin yaralandığını bildirdi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Saint Denis'deki bir evde saklanan şüphelilerle polis arasında şiddetli bir silahlı çatışma meydana geldi. Paris Başsavcılığı, operasyonun Paris saldırılarıyla bağlantılı olarak yapıldığını teyit etti.

Özel harekât timleri de operasyona katılıyor

Operasyona polislerin yanı sıra elit "Raid Timi" de katıldı. İtfaiye yetkilileri, operasyonun bir evde saklanan silahlı kişilere düzenlendiği bilgisini doğruladı. Şüphelilerin hâlâ evde olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Paris'in kuzeyindeki Saint Denis, Paris saldırılarının hedeflerinden biri olan Stade de France'ın da bulunduğu yer.

Polis saldırganlardan Salah Abdeslam'ı aramaya devam ediyor. Abdeslam'ın Belçika'ya kaçmış olabileceği üzerinde duruluyor. Son olarak dün akşam Avrupa'ya sığınmacı olarak gelen bir kişinin daha saldırganlar arasında olabileceğini gösteren bir video ortaya çıkarılmıştı.