Wembley'de ıslık yok; 90 bin taraftar Fransa milli marşını söyledi

Fransa milli takımının Londra'daki Wembley stadyumunda İngiltere'yle karşılaşmasından önce Fransa milli marşı La Marseillaise hem Fransız, hem de İngiliz taraftarlarca hep bir ağızdan söylendi.

129 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarının ardından ilk kez sahaya çıkan Fransa milli takımına İngiliz taraftarlar da destek verirken, Fransız milli marşının sözleri dev ekranlara yansıtıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Wembley stadyumundaki maçı İngiltere Başbakanı David Cameron da izledi.

Tüm taraftarların Fransa bayrakları açtığı milli marş sırasında, stadyumun ışıkları da Fransız bayrağının mavi, kırmız, beyaz renklerine büründü.