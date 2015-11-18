Paris'te Abaaoud bilmecesi



Paris Savcısı François Molins bugün Paris'in Saint-Denis semtinde düzenlenen operasyonda sekiz kişinin tutuklandığını belirtti. Molins, saldırıların beyni olduğu öne sürülen Abdülhamid Abaaoud'un tutuklananlar arasında bulunmadığını ifade etti.

Paris saldırılarının planlayıcısı olduğu ileri sürülen Abaaoud'u yakalamak için düzenlenen ev baskınında, iki kişi ölmüştü. Polis, evdeki kadın teröristin kendisini havaya uçurduğu bilgisini verirken, ölen diğer şüphelinin kimliğine dair açıklama yapılmadı.

Washington Post'un iddiası

Öte yandan Washington Post gazetesi, bir numaralı aranan kişi durumundaki Abdülhamid Abaaoud'un operasyonda öldürüldüğünü öne sürdü. Gazete, haberini kimliğini ve diğer ayrıntıları açıklamak istemeyen iki istihbarat yetkilisine dayandırdı.

Fransız resmi makamları söz konusu iddiayı doğrulamadı. Paris Savcılığı operasyonda hayatını kaybeden kişilerin kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Olağanüstü hal uzatılacak ve sıkılaştırılacak mı?

Fransız hükümetinin bugün kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamaya göre, hükümet üyeleri Paris saldırılarından sonra ilan edilen olağanüstü halin sadece üç ay uzatılmasını değil, aynı zamanda sıkılaştırılmasını da istiyor. Planlanan düzenlemede, özellikle kamu güvenliği açısından tehlike oluşturan kişilerin ev hapsine alınmasının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca, radikal grupların veya oluşumların yasaklanması ve bu tür gruplar ile ev hapsine alınan kişilerin de dinlenebilmesi öngörülüyor.