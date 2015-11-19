İşte Paris katliamının ilk görüntüleri

Fransa polisi 129 kişinin hayatını kaybettiği Paris katliamı sonrasında saldırganların kimlikleri hakkında ipucu bulmak ve IŞİD'in masum insanlara yönelik katliamlarında kullandığı vahşi yöntemleri analiz etmek için kamera kayıtlarını inceliyor. IŞİD'in üstlendiği saldıraya ilişkin ilk görüntüler yayınlandı. İngiliz The Daily Mail gazetesinin ulaştığı güvenlik kamerası kayıtlarında bir saldırgan, Paris’in 11'inci bölgesinde bulunan bir kafeye kurşun yağdırırken, içerideki insanlar canlarını kurtarmaya çalışıyor.

The Daily Mail, güvenlik gerekçesiyle adını açıklamadığı kafeyi tarayan saldırganın, kafenin güvenlik kamerasına takılan görüntülere yansıyan görüntülere göre, 26 yaşındaki Belçika doğumlu Salah Abdeslam olduğunun tahmin edildiğini yazdı. Görüntülerden genç bir kadının, teröristin silahının tutukluk yapmasıyla kıl payı kurtulduğu anlaşılıyor.

Bar tezgahının altına gizlenen 20 yaşındaki garsonun, yaralanan yaşlıca bir kadını kurşunlardan korumak için gösterdiği cesaret de görüntülere yansıyor.

Kaynaklar, kafeye yönelik saldırıya henüz belirlenemeyen bir kişinin daha karışmış olma ihtimali üzerinde duruyor.

Bir dakikadan kısa süren saldırıdan sonra silahlı kişi, teröristlerin kullandığı çalıntı Seat marka araca binerken görülüyor.

Haberde, görüntülerdeki kafede mucize eseri iki kişinin hafif yaralandığı, kimsenin hayatını kaybetmediği belirtildi. Ancak hemen yanda pizza alan bir adamın da aralarında bulunduğu beş kişi ölürken, bölgedeki sekiz kişi de ağır yaralandı.