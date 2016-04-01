T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Paris saldırıları zanlısı Abdeslam Fransa'ya iade ediliyor

Paris saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam'ın Fransa'ya iade edilmesi onaylandı. Abdeslam, aylar süren kovalamacadan sonra 18 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen bir operasyonda yakalanmıştı.

01 Nisan 2016 12:56


Salah Abdeslam'ın Fransa'ya iadesinin onaylandığını bildiren Brüksel savcılığı, sevk tarihinin Fransız makamlarıyla birlikte belirleneceğini duyurdu. 26 yaşındaki Abdeslam'ın avukatı, zanlının iadesi durumunda Fransız makamlarıyla işbirliği yapacağını açıkladı.

Salah Abdeslam 18 Mart'ta yakalandıktan sonra Brügge'de yüksek güvenlikli bir cezaevine konulmuştu. 130 kişinin öldüğü 13 Kasım Paris saldırılarının hayatta kalan tek saldırganı olarak biliniyor. Salah Abdeslam, uzun yıllarını geçirdiği Brüksel'in Molenbeek semtindeki operasyonda ele geçirilmişti.

Brüksel saldırılarından sonra sustu

Belçikalı yetkililer Salah Abdeslam'ın yakalandıktan sonra ifade verdiğini ancak 32 kişinin öldüğü Brüksel saldırılarından sonra susmayı tercih ettiğini açıkladı.

Yetkililer, Paris ve Brüksel saldıları arasında bir bağlantı olduğu ve Abdeslam'ın burada kilit rol oynadığı ihtimali üzerinde duruyor. Abdeslam'ın Brüksel saldırılarının hazırlığında yer alıp almadığı ise belirsizliğini koruyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ParisSalah Abdeslam FransaMart BrükselAbdeslam FransaBrükselFransızAbdeslamSalahMartBrüggeKasım ParisBrüksel MolenbeekSalah AbdeslamDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24