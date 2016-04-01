Paris saldırıları zanlısı Abdeslam Fransa'ya iade ediliyor



Salah Abdeslam'ın Fransa'ya iadesinin onaylandığını bildiren Brüksel savcılığı, sevk tarihinin Fransız makamlarıyla birlikte belirleneceğini duyurdu. 26 yaşındaki Abdeslam'ın avukatı, zanlının iadesi durumunda Fransız makamlarıyla işbirliği yapacağını açıkladı.

Salah Abdeslam 18 Mart'ta yakalandıktan sonra Brügge'de yüksek güvenlikli bir cezaevine konulmuştu. 130 kişinin öldüğü 13 Kasım Paris saldırılarının hayatta kalan tek saldırganı olarak biliniyor. Salah Abdeslam, uzun yıllarını geçirdiği Brüksel'in Molenbeek semtindeki operasyonda ele geçirilmişti.

Brüksel saldırılarından sonra sustu

Belçikalı yetkililer Salah Abdeslam'ın yakalandıktan sonra ifade verdiğini ancak 32 kişinin öldüğü Brüksel saldırılarından sonra susmayı tercih ettiğini açıkladı.

Yetkililer, Paris ve Brüksel saldıları arasında bir bağlantı olduğu ve Abdeslam'ın burada kilit rol oynadığı ihtimali üzerinde duruyor. Abdeslam'ın Brüksel saldırılarının hazırlığında yer alıp almadığı ise belirsizliğini koruyor.

