Paris katliamını yapan saldırganlar yakalandı mı?

ABD televizyon kanalı NBC, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde saldırganlardan ikisinin yakalandığını, birinin ise öldürüldüğünü duyurdu.

Fransa’nın başkenti Paris’te Charlie Hebdo dergisine iki kişinin kalaşnikof marka tüfeklerle düzenlediği saldırıda 10’u dergi çalışanı 2 polis olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kanlı terör eyleminin ardından iki saldırgan, otomobili kullanan saldırganla beraber olay yerinden uzaklaştı.

Saldırının ardından ülkede güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılırken, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

ABD televizyon kanalı NBC, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde saldırganlardan ikisinin yakalandığını, birinin ise öldürüldüğünü duyurdu.

Fransız dergisine saldırı düzenleyenlerin kimlikleri polis tarafından açıklandı. ABD televizyon kanalı NBC ise ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde saldırganlardan ikisinin yakalandığını, birinin ise öldürüldüğünü duyurdu.