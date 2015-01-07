İspanyol aktörden dikkat çeken Paris yorumu: Saldırının arkasında Batı var

İspanyol aktör Guillermo Toledo Fransa'nın başkenti Paris'teki 'Charlie Hebdo' saldırısının arkasında günde milyonlarca kişiyi öldüren batının olduğunu savundu.

İspanya’nın en ünlü aktörlerinden Guillermo Toledo’nun Fransa’nın başkenti Paris’te radikal dincilerin gerçekleştirdiği katliam sonrası yaptığı açıklamalar ülkede büyük polemik yarattı.



DHA'nın haberine göre, İspanyol aktör Toledo sosyal medyada paylaştığı mesajlarında “Charlie Hebdo” saldırısının arkasında günde milyonlarca kişiyi öldüren batının olduğunu savundu.

Toledo mesajında “Siz hiç gürültü çıkartmadan günde milyonlarca kişiyi öldürüyorsunuz, onların bu olaylar karşısında sessiz mi kalacağını düşündünüz?” dedi. Pentagon ve NATO’nun bombalı saldırılarının ülkeleri bile yok edecek düzeye geldiğine dikkat çeken ünlü aktör, “Bu olaylara karşı eleştirilerimi dile getireceğim, amacım sadece sizin de hafızanızı tazelemektir” açıklaması yaptı. Paris’deki saldırıyı lanetlediğini, şiddetle kınadığını da hatırlatan İspanyol aktör bu katliam ile herkesin başına önünü koyarak iyi düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Guillermo Toledo bir süre önce de Avustralya’da bir cafeye düzenlenen saldırı sonrasında attığı bir twitte, ”Adamın biri bara giriyor, içerdekileri rehin alıyor, hiçbir zarar yok, ardından polis baskın düzenliyor 3 ölü. Sonuç dünyada İslam’a karşı alarma geçelim sesleri yükseliyor” demişti.