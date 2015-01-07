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Fransız imam, Charlie Hebdo saldırısını lanetledi: Ruhlarını şeytana satmışlar

Drancy Camii imami Hasse Chalghoumi, saldırıyı düzenleyenlerin 'barbar' olduğunu söyledi

07 Ocak 2015 18:56

12 hayatını kaybettiği Fransa'nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen silahlı saldırıya ilk tepki Drancy Cami imamı Hasse Chalghoumi'den geldi. Chalghoumi, saldıyı düzenleyenlerin ruhlarını şeytana sattıklarını dile getirdi.

Fransa, öğlen saatlerinde ülkenin en önemli mizah dergilerinden Charlie Hebdo'ya düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı. 12 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır 20 kişinin yaralandığı saldırının düzenlendiği yere ilk gelen isimlerden biri Drancy Camii'nin imamı Hasse Chalghoumi oldu.

Saldırıyı düzenleyenleri 'barbar' olarak nitelendiren Chalghoumi yaptığı açıklamada, "Fazlasıyla sinirliyim. Ruhlarını şeytana satmışlar. Bu özgürlük değil. Bu İslam değil ve umarım Fransa bu olayın sonunda birleşir" dedi.

 

'Fransa'daki Müslüman topluma mal edilmemeli'

 

Paris'in Drancy bölgesinde faaliyet gösteren Müslüman Kültür Derneği’nin de başkanı olun Hassen Chalghoumi, bu barbarca saldırının Fransa'daki Müslüman topluma kesinlikle mal edilemeyeceğini söyledi.

Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yükselen İslam karşıtlığının, bu saldırıyla birlikte daha da kuvvet kazanacağından endişe ettiğini söyleyen Chalghoumi, "Birileri Peygamber adına saldırı yaptıklarını söylüyorlar. Af ve müsamaha peygamberi adına mı?" diye sordu.

 

Fransa Müslüman Konseyi: Saldırı barbarca

 

Öte yandan Fransa Müslüman Konseyi de, Charlie Hebdo'yu hedef alan terör eylemini, 'demokrasiye yönelik barbarca bir saldırı' ifadeleriyle kınadı.

Fransa İslami Organizasyonlar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Bu korkunç saldırıyı en ağır şekilde kınıyor ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. Açıklamada, olayın en kısa sürede aydınlatılması da istendi.

 

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